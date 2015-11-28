Акустический концерт Хелависы

13 апреля в клубе «Космонавт» сердце и краса группы «Мельница», прекрасная Хелависа представит новую программу «Список кораблей». Звуки арфы и гитар, волшебный голос унесут вас далеко на парусах музыки.



Лицо русского фолка, группа Мельница предстанет в «Космонавте» в необычном формате. Лидер коллектива Наталья О’Шей вместе с Сергеем Вишняковым представит «мельничные» хиты в лирическом формате акустики. Не пропустите единственное сольное выступление вокалистки группы «Мельница» в Санкт-Петербурге в весеннем сезоне.



Стоимость: от 1200 рублей

