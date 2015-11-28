28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Акустический концерт Хелависы
13 апреля в клубе «Космонавт» сердце и краса группы «Мельница», прекрасная Хелависа представит новую программу «Список кораблей». Звуки арфы и гитар, волшебный голос унесут вас далеко на парусах музыки.
Лицо русского фолка, группа Мельница предстанет в «Космонавте» в необычном формате. Лидер коллектива Наталья О’Шей вместе с Сергеем Вишняковым представит «мельничные» хиты в лирическом формате акустики. Не пропустите единственное сольное выступление вокалистки группы «Мельница» в Санкт-Петербурге в весеннем сезоне.
Стоимость: от 1200 рублей
Лицо русского фолка, группа Мельница предстанет в «Космонавте» в необычном формате. Лидер коллектива Наталья О’Шей вместе с Сергеем Вишняковым представит «мельничные» хиты в лирическом формате акустики. Не пропустите единственное сольное выступление вокалистки группы «Мельница» в Санкт-Петербурге в весеннем сезоне.
Стоимость: от 1200 рублей
Концерт пройдет
13 апреля, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Клуб «Космонавт», Бронницкая ул., 24
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