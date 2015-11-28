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Акустический концерт Хелависы

13 апреля в клубе «Космонавт» сердце и краса группы «Мельница», прекрасная Хелависа представит новую программу «Список кораблей». Звуки арфы и гитар, волшебный голос унесут вас далеко на парусах музыки.

Лицо русского фолка, группа Мельница предстанет в «Космонавте» в необычном формате. Лидер коллектива Наталья О’Шей вместе с Сергеем Вишняковым представит «мельничные» хиты в лирическом формате акустики. Не пропустите единственное сольное выступление вокалистки группы «Мельница» в Санкт-Петербурге в весеннем сезоне.

Стоимость: от 1200 рублей
Концерт пройдет
13 апреля, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Клуб «Космонавт», Бронницкая ул., 24
Я иду!
Теги
группа Мельница, куда пойти на неделе, Хелависа в "Космонавте"
Концерт
Добавил velimira
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