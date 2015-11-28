В неглиже. Выставка исторического нижнего белья

Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта.



Самая весенняя выставка откроется в Эрарте в апреле. Если вы еще не потеряли голову, то на экспозиции «Под одеждой. История дизайна нижнего белья» вам просто снесет башню от количества корсетов, кринолинов, чулок на подвязках, бюстгальтеров, и мужских стрингов. Через историю нижнего белья можно проследить развитие общества в целом, изменение женских и мужских образов, взаимоотношения полов.



На выставке представлено более 150 роскошных предметов мужского и женского гардероба от сшитого вручную английского корсета XVIII века до современных шедевров от Dolce&Gabbana, Calvin Klein и Manolo Blahnik.



Стоимость: 350–500 рублей