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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Большой концерт шоу «Танцы» на ТНТ. Третий сезон!
23 апреля в ДК им. Ленсовета встречайте участников третьего сезона самого масштабного шоу страны – «Танцы» на ТНТ.
Третий сезон телешоу стартовал в конце августа 2016 года. На этот раз кастинги проводились более чем в ста городах России, всего продюсеры проработали более 10 000 заявок. Проект пришли покорять не только жители нашей страны, но и прибалты, европейцы, американцы и даже новозеландцы. Под руководством опытных наставников: Егора Дружинина и Мигеля, участники сразились за победу и главный приз – 3 миллиона рублей.
В новом танцевальном шоу участие примут лучшие танцовщики сезона: Миша Зайцев, Дима Юдин, Валентин Ермоленко, Тео, Макс Жилин, Вишня, Света Яремчук, Настя Волкова, а также финалисты проекта: Даян, Баина, Ирина Кононова, Даша Ролик и победитель третьего сезона шоу - Дмитрий Щебет.
Только один день есть у участников проекта, чтобы доказать каждому гостю зала свое мастерство. Своим болельщикам и фанатам танцовщики подарят мощные эмоции и заряд бешенной энергии во время выступления. На сцене вы увидите все те главные составляющие телепроекта: свободу движений, грацию, эмоции и полный драйв. Каждый гость сможет почувствовать себя полноценным участником масштабного и красочного концерта.
Как и прежде, над концертной программой потрудились лучшие хореографы проекта во главе с наставником Мигелем. Микс из танцевальных направлений и сложнейшие номера от лучших участников шоу заставят вас еще долго вспоминать это уникальное шоу.
Стоимость: от 1000 рублей
Третий сезон телешоу стартовал в конце августа 2016 года. На этот раз кастинги проводились более чем в ста городах России, всего продюсеры проработали более 10 000 заявок. Проект пришли покорять не только жители нашей страны, но и прибалты, европейцы, американцы и даже новозеландцы. Под руководством опытных наставников: Егора Дружинина и Мигеля, участники сразились за победу и главный приз – 3 миллиона рублей.
В новом танцевальном шоу участие примут лучшие танцовщики сезона: Миша Зайцев, Дима Юдин, Валентин Ермоленко, Тео, Макс Жилин, Вишня, Света Яремчук, Настя Волкова, а также финалисты проекта: Даян, Баина, Ирина Кононова, Даша Ролик и победитель третьего сезона шоу - Дмитрий Щебет.
Только один день есть у участников проекта, чтобы доказать каждому гостю зала свое мастерство. Своим болельщикам и фанатам танцовщики подарят мощные эмоции и заряд бешенной энергии во время выступления. На сцене вы увидите все те главные составляющие телепроекта: свободу движений, грацию, эмоции и полный драйв. Каждый гость сможет почувствовать себя полноценным участником масштабного и красочного концерта.
Как и прежде, над концертной программой потрудились лучшие хореографы проекта во главе с наставником Мигелем. Микс из танцевальных направлений и сложнейшие номера от лучших участников шоу заставят вас еще долго вспоминать это уникальное шоу.
Стоимость: от 1000 рублей
Концерт пройдет
23 апреля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
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