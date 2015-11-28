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Большой концерт шоу «Танцы» на ТНТ. Третий сезон!

23 апреля в ДК им. Ленсовета встречайте участников третьего сезона самого масштабного шоу страны – «Танцы» на ТНТ.

Третий сезон телешоу стартовал в конце августа 2016 года. На этот раз кастинги проводились более чем в ста городах России, всего продюсеры проработали более 10 000 заявок. Проект пришли покорять не только жители нашей страны, но и прибалты, европейцы, американцы и даже новозеландцы. Под руководством опытных наставников: Егора Дружинина и Мигеля, участники сразились за победу и главный приз – 3 миллиона рублей.

В новом танцевальном шоу участие примут лучшие танцовщики сезона: Миша Зайцев, Дима Юдин, Валентин Ермоленко, Тео, Макс Жилин, Вишня, Света Яремчук, Настя Волкова, а также финалисты проекта: Даян, Баина, Ирина Кононова, Даша Ролик и победитель третьего сезона шоу - Дмитрий Щебет.

Только один день есть у участников проекта, чтобы доказать каждому гостю зала свое мастерство. Своим болельщикам и фанатам танцовщики подарят мощные эмоции и заряд бешенной энергии во время выступления. На сцене вы увидите все те главные составляющие телепроекта: свободу движений, грацию, эмоции и полный драйв. Каждый гость сможет почувствовать себя полноценным участником масштабного и красочного концерта.

Как и прежде, над концертной программой потрудились лучшие хореографы проекта во главе с наставником Мигелем. Микс из танцевальных направлений и сложнейшие номера от лучших участников шоу заставят вас еще долго вспоминать это уникальное шоу.

Стоимость: от 1000 рублей
Концерт пройдет
23 апреля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
Я иду!
Теги
большой концерт "Танцы. Новый Сезон", концерт в ДК им. Ленсовета, куда пойти на выходных
Концерт
Добавил velimira
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