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Таксы в городе

Организаторы летнего такс-парада проведут весенний фестиваль в Лофте «Этажи». Приходите порадоваться вместе с нарядными таксами, насладиться собачьим дефиле, пройти мастер-класс по йоге с животными и заполнить анкету таксовладельца.

Формат праздника в «Этажах» отличается от ежегодного парада такс. Здесь вы сможете не только полюбоваться нарядными собаками, но и посетить мастер-класс по йоге с животными, потанцевать с таксами, и попробовать десерт в виде таксы. Товары ярмарки тоже не будут отличаться тематическим разнообразием: таксы-леденцы, таксы на футболках ждут своих покупателей. Если вам все-таки не хватит этих милых собачек, то полюбуйтесь фотографиями с таксами чемпионами мира и Европы.

А ещё все желающие смогут познакомиться с деятельностью групп по пристройству такс и заполнить анкеты на отказников и стать гордыми таксовладельцами.

Фестиваль пройдет
c 15 апреля, 09:00 по 16 апреля, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, парад такс, фестиваль в Этажах
Фестиваль
Добавил velimira
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