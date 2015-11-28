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Таксы в городе
Организаторы летнего такс-парада проведут весенний фестиваль в Лофте «Этажи». Приходите порадоваться вместе с нарядными таксами, насладиться собачьим дефиле, пройти мастер-класс по йоге с животными и заполнить анкету таксовладельца.
Формат праздника в «Этажах» отличается от ежегодного парада такс. Здесь вы сможете не только полюбоваться нарядными собаками, но и посетить мастер-класс по йоге с животными, потанцевать с таксами, и попробовать десерт в виде таксы. Товары ярмарки тоже не будут отличаться тематическим разнообразием: таксы-леденцы, таксы на футболках ждут своих покупателей. Если вам все-таки не хватит этих милых собачек, то полюбуйтесь фотографиями с таксами чемпионами мира и Европы.
А ещё все желающие смогут познакомиться с деятельностью групп по пристройству такс и заполнить анкеты на отказников и стать гордыми таксовладельцами.
Формат праздника в «Этажах» отличается от ежегодного парада такс. Здесь вы сможете не только полюбоваться нарядными собаками, но и посетить мастер-класс по йоге с животными, потанцевать с таксами, и попробовать десерт в виде таксы. Товары ярмарки тоже не будут отличаться тематическим разнообразием: таксы-леденцы, таксы на футболках ждут своих покупателей. Если вам все-таки не хватит этих милых собачек, то полюбуйтесь фотографиями с таксами чемпионами мира и Европы.
А ещё все желающие смогут познакомиться с деятельностью групп по пристройству такс и заполнить анкеты на отказников и стать гордыми таксовладельцами.
Фестиваль пройдет
c 15 апреля, 09:00 по 16 апреля, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
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