Таксы в городе

Организаторы летнего такс-парада проведут весенний фестиваль в Лофте «Этажи». Приходите порадоваться вместе с нарядными таксами, насладиться собачьим дефиле, пройти мастер-класс по йоге с животными и заполнить анкету таксовладельца.



Формат праздника в «Этажах» отличается от ежегодного парада такс. Здесь вы сможете не только полюбоваться нарядными собаками, но и посетить мастер-класс по йоге с животными, потанцевать с таксами, и попробовать десерт в виде таксы. Товары ярмарки тоже не будут отличаться тематическим разнообразием: таксы-леденцы, таксы на футболках ждут своих покупателей. Если вам все-таки не хватит этих милых собачек, то полюбуйтесь фотографиями с таксами чемпионами мира и Европы.



А ещё все желающие смогут познакомиться с деятельностью групп по пристройству такс и заполнить анкеты на отказников и стать гордыми таксовладельцами.



