Сладкая жизнь. Фестиваль мороженого

Мороженое – это не только невероятно вкусное лакомство, но и символ беспечного детства и веселья. В этом году фестиваль пройдет в День города. 27 мая на площади Островского гости попробуют множество сортов мороженого и порадуются от души.



В день рождения Петербурга площадь Островского заполнится десятками точек с мороженым всевозможных видов: эскимо, вафельные стаканчики, хрустящие трубочки, яркие сорбеты и освежающий фруктовый лёд. Отпустите себя хотя бы на один день в страну детства, где нет забот, диет и больного горла. Участвуйте в веселых конкурсах, танцуйте, и делайте яркие снимки на память.



Вход свободный

