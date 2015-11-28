28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
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Сладкая жизнь. Фестиваль мороженого
Мороженое – это не только невероятно вкусное лакомство, но и символ беспечного детства и веселья. В этом году фестиваль пройдет в День города. 27 мая на площади Островского гости попробуют множество сортов мороженого и порадуются от души.
В день рождения Петербурга площадь Островского заполнится десятками точек с мороженым всевозможных видов: эскимо, вафельные стаканчики, хрустящие трубочки, яркие сорбеты и освежающий фруктовый лёд. Отпустите себя хотя бы на один день в страну детства, где нет забот, диет и больного горла. Участвуйте в веселых конкурсах, танцуйте, и делайте яркие снимки на память.
Вход свободный
В день рождения Петербурга площадь Островского заполнится десятками точек с мороженым всевозможных видов: эскимо, вафельные стаканчики, хрустящие трубочки, яркие сорбеты и освежающий фруктовый лёд. Отпустите себя хотя бы на один день в страну детства, где нет забот, диет и больного горла. Участвуйте в веселых конкурсах, танцуйте, и делайте яркие снимки на память.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
27 мая, с 12:00 до 19:00
Место проведения:
пл. Островского
Я иду!
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