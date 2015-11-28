Праздник светлой Пасхи

В воскресенье город отметит православную Пасху. Горожане примут участие в росписи гигантского символа праздника у Исаакиевского собора, Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, а у Казанского собора выступят солисты оперных театров.



С 10 часов утра на Исаакиевской площади все желающие смогут расписать огромное пасхальное яйцо и внести свой вклад в праздник. Пасхальный фестиваль начнётся в полдень 16 апреля после удара колокола на звоннице в Петропавловской крепости, а затем перезвон подхватят и другие храмы Петербурга.



Часом позже у Казанского собора можно насладиться выступлением хора и симфонического оркестра. В 18:00 на специально установленных экранах покажут прямую трансляцию праздничного богослужения Казанского собора. Кульминацией дня станет Гала-концерт с участием ведущих солистов петербургских оперных театров.



С 16 по 23 апреля Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, где можно научиться рукоделию и росписи, записаться на бесплатную экскурсию. Под открытым небом установят большие арт-объекты в форме пасхальных яиц и разобьют ярмарку.



23 апреля пасхальная неделя завершится массовым хоровым флэшмобом перед Казанским собором. Принять участие в песнопении может каждый.





Вход свободный

