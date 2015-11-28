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Праздник светлой Пасхи
В воскресенье город отметит православную Пасху. Горожане примут участие в росписи гигантского символа праздника у Исаакиевского собора, Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, а у Казанского собора выступят солисты оперных театров.
С 10 часов утра на Исаакиевской площади все желающие смогут расписать огромное пасхальное яйцо и внести свой вклад в праздник. Пасхальный фестиваль начнётся в полдень 16 апреля после удара колокола на звоннице в Петропавловской крепости, а затем перезвон подхватят и другие храмы Петербурга.
Часом позже у Казанского собора можно насладиться выступлением хора и симфонического оркестра. В 18:00 на специально установленных экранах покажут прямую трансляцию праздничного богослужения Казанского собора. Кульминацией дня станет Гала-концерт с участием ведущих солистов петербургских оперных театров.
С 16 по 23 апреля Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, где можно научиться рукоделию и росписи, записаться на бесплатную экскурсию. Под открытым небом установят большие арт-объекты в форме пасхальных яиц и разобьют ярмарку.
23 апреля пасхальная неделя завершится массовым хоровым флэшмобом перед Казанским собором. Принять участие в песнопении может каждый.
Вход свободный
С 10 часов утра на Исаакиевской площади все желающие смогут расписать огромное пасхальное яйцо и внести свой вклад в праздник. Пасхальный фестиваль начнётся в полдень 16 апреля после удара колокола на звоннице в Петропавловской крепости, а затем перезвон подхватят и другие храмы Петербурга.
Часом позже у Казанского собора можно насладиться выступлением хора и симфонического оркестра. В 18:00 на специально установленных экранах покажут прямую трансляцию праздничного богослужения Казанского собора. Кульминацией дня станет Гала-концерт с участием ведущих солистов петербургских оперных театров.
С 16 по 23 апреля Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, где можно научиться рукоделию и росписи, записаться на бесплатную экскурсию. Под открытым небом установят большие арт-объекты в форме пасхальных яиц и разобьют ярмарку.
23 апреля пасхальная неделя завершится массовым хоровым флэшмобом перед Казанским собором. Принять участие в песнопении может каждый.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 16 апреля, 10:00 по 23 апреля, 20:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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