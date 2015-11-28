Памяти Михаила Горшенева. Рок-мюзикл TODD

28 и 29 апреля на сцене Дк им. Ленсовета оживет мрачный мир викторианской Англии, ужасная городская легенда о демоне-парикмахере. Рок-мюзикл Todd, созданный лидером группы «Король и Шут», начинает пятый сезон.



Артисты и авторы рок-мюзикла Todd посвящают юбилейный, пятый, сезон спектакля его главному создателю - Михаилу Горшеневу. Легенда викторианского Лондона о демоне-парикмахере в современной интерпретации рушит привычные театральные рамки, сочетая элементы панка, балета, паркура и граффити на одной сцене. Помимо спектакля, организаторы обещают зрителям экскурсии за кулисы, - туда, где рождается образ цирюльника, в исполнении харизматичного Роберта Остролуцкого. Также это возможность встретиться с музыкантами «старого» «Короля и Шута» на театральной сцене.





Стоимость: от 700 рублей

