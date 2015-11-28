Библионочь «Добро пожаловать в Твин Пикс»

Открытая гостиная библиотеки Лермонтова приготовила сюрприз для фанатов Дэвида Линча. 21 апреля гости «Библионочи» отправятся в городок Твин Пикс и встретятся в героями сериала.



В ожидании выхода последнего сезона мистического сериала Твин Пикс в Открытой гостиной Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова пройдет акция «Добро пожаловать в Твин Пикс».

Гости попадут в небольшой провинциальный американский городок, окажутся в красной комнате, посидят в кофейне, где агент Купер попробовал лучший вишневый пирог. Индеец по имени Ястреб, помощник шерифа, расскажет о знаках и символах индейской мифологии.



Вход свободный

