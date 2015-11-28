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Библионочь «Добро пожаловать в Твин Пикс»

Открытая гостиная библиотеки Лермонтова приготовила сюрприз для фанатов Дэвида Линча. 21 апреля гости «Библионочи» отправятся в городок Твин Пикс и встретятся в героями сериала.

В ожидании выхода последнего сезона мистического сериала Твин Пикс в Открытой гостиной Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова пройдет акция «Добро пожаловать в Твин Пикс».
Гости попадут в небольшой провинциальный американский городок, окажутся в красной комнате, посидят в кофейне, где агент Купер попробовал лучший вишневый пирог. Индеец по имени Ястреб, помощник шерифа, расскажет о знаках и символах индейской мифологии.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
21 апреля, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
Открытая гостиная Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, Литейный пр., д. 17-19
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Теги
акция "библионочь", Библионочь, куда пойти на неделе, Твин Пикс
Фестиваль
Добавил velimira
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