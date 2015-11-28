28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Библионочь в Охта Lab
21 апреля Библиотека Охта Lab примет участие в акции «Библионочь». Гостей ждут саунд перформансы, немое кино с тапером, открытие выставки молодых книжных иллюстраторов, и брутальная поэзия.
Современное молодежное пространство Охта Lab собирает модных и эрудированных людей для совместного времяпрепровождения. Обсуждения, дискуссии, презентации и просмотры.
Начнется «Библионочь» с открытия выставки Фестиваля молодых иллюстраторов, которых можно посетить мастер-классы и пробежаться по мини-маркет от художников. В это время в лектории начнется перформанс-соревнование: ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ., в котором все желающие могут принять участие. Часом позже вы узнаете о супергероях, которые защищают природу и животных
В 21:00 пройдет презентации современной мужской поэзии, а 22:00 вы сможете посмотртеь немое кино в тапером.
Вход свободный
Современное молодежное пространство Охта Lab собирает модных и эрудированных людей для совместного времяпрепровождения. Обсуждения, дискуссии, презентации и просмотры.
Начнется «Библионочь» с открытия выставки Фестиваля молодых иллюстраторов, которых можно посетить мастер-классы и пробежаться по мини-маркет от художников. В это время в лектории начнется перформанс-соревнование: ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ., в котором все желающие могут принять участие. Часом позже вы узнаете о супергероях, которые защищают природу и животных
В 21:00 пройдет презентации современной мужской поэзии, а 22:00 вы сможете посмотртеь немое кино в тапером.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
21 апреля, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
ТРЦ «Охта молл», ул. Якорная, д.5а
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