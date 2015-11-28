Библионочь в Охта Lab

21 апреля Библиотека Охта Lab примет участие в акции «Библионочь». Гостей ждут саунд перформансы, немое кино с тапером, открытие выставки молодых книжных иллюстраторов, и брутальная поэзия.



Современное молодежное пространство Охта Lab собирает модных и эрудированных людей для совместного времяпрепровождения. Обсуждения, дискуссии, презентации и просмотры.

Начнется «Библионочь» с открытия выставки Фестиваля молодых иллюстраторов, которых можно посетить мастер-классы и пробежаться по мини-маркет от художников. В это время в лектории начнется перформанс-соревнование: ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ., в котором все желающие могут принять участие. Часом позже вы узнаете о супергероях, которые защищают природу и животных

В 21:00 пройдет презентации современной мужской поэзии, а 22:00 вы сможете посмотртеь немое кино в тапером.



Вход свободный

