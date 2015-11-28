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Библионочь в Охта Lab

21 апреля Библиотека Охта Lab примет участие в акции «Библионочь». Гостей ждут саунд перформансы, немое кино с тапером, открытие выставки молодых книжных иллюстраторов, и брутальная поэзия.

Современное молодежное пространство Охта Lab собирает модных и эрудированных людей для совместного времяпрепровождения. Обсуждения, дискуссии, презентации и просмотры.
Начнется «Библионочь» с открытия выставки Фестиваля молодых иллюстраторов, которых можно посетить мастер-классы и пробежаться по мини-маркет от художников. В это время в лектории начнется перформанс-соревнование: ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ., в котором все желающие могут принять участие. Часом позже вы узнаете о супергероях, которые защищают природу и животных
В 21:00 пройдет презентации современной мужской поэзии, а 22:00 вы сможете посмотртеь немое кино в тапером.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
21 апреля, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
ТРЦ «Охта молл», ул. Якорная, д.5а
Я иду!
Теги
акция "библионочь", куда пойти на неделе, Охта Lab, Охта Молл
Фестиваль
Добавил velimira
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