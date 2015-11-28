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Прогуляйся по закрытым особнякам Петербурга

Краеведческий проект «Открытый город» дает шанс узнать любимый город лучше, прогуляться по особнякам, которые недоступны в обычные дни. 22 апреля вы попадете в Здание Двенадцати коллегий, Дом Тиса и Кронштадтскую крепость, а экскурсоводы расскажут массу интересного и невероятного.

Проект «Открытый город» набирает популярность, поэтому экскурсии расходятся в момент, советуем не затягивать с выбором.

22 апреля вы можете узнать о символе благополучия Северной столицы, стилизованном под средневековье - особняке В.В. Тиса. Вам выпадет шанс побывать в Здании Двенадцати коллегий, пройтись по знаменитому Университетскому коридору, протяженностью почти 400 метров, заглянуть в знаменитый Петровский зал, чьи интерьеры в стиле пышного барокко сохранились в своем неизменном виде с 1730-х годов. Также «Открытый город» приготовил автобусную экскурсию в Кронштадтскую крепость, на которой вы увидите большую часть морских и береговых укреплений и узнаете о ее непростой истории.

Стоимость: бесплатно, по регистрации

Экскурсия пройдет
22 апреля, с 10:00 до 20:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Идет 1 человек
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Экскурсия
Добавил velimira
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