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Слушай новые песни «Сплина» первым

Легендарная петербургская группа «Сплин» выпустила новый альбом «Ключ к шифру» и отправилась в тур по нашей бескрайней Родине. Петербуржцы услышат новые композиции в Ледовом Дворце 22 апреля.

Группа «Сплин» записала 15 новых песен на собственной студии в родном Петербурге. Лидер группы Александр Васильев сообщает, что в каждой песне зашифровано послание. Только тот, у кого в сердце есть ключ, сможет понять смысл музыки. Вы услышите небесный хор, воспевающий жизнь городских окраин, переплетение судеб людей и китов, и старую историю о том, что лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине.


Стоимость от 1200 рублей
Концерт пройдет
22 апреля, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1а
Я иду!
Теги
концерт группы "Сплин", куда пойти на выходных, Ледовый дворец, новый альбом Сплина
Концерт
Добавил velimira
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