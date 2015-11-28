Слушай новые песни «Сплина» первым

Легендарная петербургская группа «Сплин» выпустила новый альбом «Ключ к шифру» и отправилась в тур по нашей бескрайней Родине. Петербуржцы услышат новые композиции в Ледовом Дворце 22 апреля.



Группа «Сплин» записала 15 новых песен на собственной студии в родном Петербурге. Лидер группы Александр Васильев сообщает, что в каждой песне зашифровано послание. Только тот, у кого в сердце есть ключ, сможет понять смысл музыки. Вы услышите небесный хор, воспевающий жизнь городских окраин, переплетение судеб людей и китов, и старую историю о том, что лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине.





Стоимость от 1200 рублей

