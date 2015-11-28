Открой велосезон

Ежегодный велопробег по центру Санкт-Петербурга пройдет 23 апреля. В этом году участники стартуют из Рощино, и стройной колонной двинутся к парку 300-летия Петербурга, а затем к Дворцовой площади.



И хотя зима не спешит уходить из Северной столицы, велосезон откроется 23 апреля крупным пробегом. Общая длина маршрута составит более 70 километров. Рано утром 23 апреля участники парада отправятся с Финляндского вокзала в Рощино на специальном поезде для велосипедистов. Из Рощино марафонцы двинутся в сторону парка 300-летия. Там участники парада отдохнут, послушают музыку, поучаствуют в конкурсах. Потом колонна двинется в сторону Дворцовой площади, где и финиширует.



График:



08:15 — отправление велострелы в Рощино

(предварительная регистрация на специальном сайте откроется за несколько дней до мероприятия)

10:00 — старт колонны из Рощино

11:45-12:15 — пит-стоп в Сестрорецке

13:45 — прибытие в Парк 300-летия

11:00 — начало развлекательной программы в Парке 300-летия

15:00 — масс-старт от Парка 300-летия

16:00 — финиш на Дворцовой пл.



Стоимость: бесплатно

