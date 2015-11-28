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Открой велосезон
Ежегодный велопробег по центру Санкт-Петербурга пройдет 23 апреля. В этом году участники стартуют из Рощино, и стройной колонной двинутся к парку 300-летия Петербурга, а затем к Дворцовой площади.
И хотя зима не спешит уходить из Северной столицы, велосезон откроется 23 апреля крупным пробегом. Общая длина маршрута составит более 70 километров. Рано утром 23 апреля участники парада отправятся с Финляндского вокзала в Рощино на специальном поезде для велосипедистов. Из Рощино марафонцы двинутся в сторону парка 300-летия. Там участники парада отдохнут, послушают музыку, поучаствуют в конкурсах. Потом колонна двинется в сторону Дворцовой площади, где и финиширует.
График:
08:15 — отправление велострелы в Рощино
(предварительная регистрация на специальном сайте откроется за несколько дней до мероприятия)
10:00 — старт колонны из Рощино
11:45-12:15 — пит-стоп в Сестрорецке
13:45 — прибытие в Парк 300-летия
11:00 — начало развлекательной программы в Парке 300-летия
15:00 — масс-старт от Парка 300-летия
16:00 — финиш на Дворцовой пл.
Стоимость: бесплатно
И хотя зима не спешит уходить из Северной столицы, велосезон откроется 23 апреля крупным пробегом. Общая длина маршрута составит более 70 километров. Рано утром 23 апреля участники парада отправятся с Финляндского вокзала в Рощино на специальном поезде для велосипедистов. Из Рощино марафонцы двинутся в сторону парка 300-летия. Там участники парада отдохнут, послушают музыку, поучаствуют в конкурсах. Потом колонна двинется в сторону Дворцовой площади, где и финиширует.
График:
08:15 — отправление велострелы в Рощино
(предварительная регистрация на специальном сайте откроется за несколько дней до мероприятия)
10:00 — старт колонны из Рощино
11:45-12:15 — пит-стоп в Сестрорецке
13:45 — прибытие в Парк 300-летия
11:00 — начало развлекательной программы в Парке 300-летия
15:00 — масс-старт от Парка 300-летия
16:00 — финиш на Дворцовой пл.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
23 апреля, с 08:15 до 16:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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