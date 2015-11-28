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Покупая - помогай. Благотворительная ярмарка

23 апреля пройдет Благотворительная Весенняя Ярмарка в ЕСОДе. Приобретая дизайнерские вещи на ярмарке, радуясь обновкам, вы помогаете нуждающимся. Спешите делать добро!

В Доме еврейской культуры «ЕСОД» устроят благотворительную ярмарку, в которой примут участие «АдВита», «Ночлежка», «Спасибо», «Антон тут рядом», «ДоброПочта», «Тикватейну», «Хэсэд Авраам». На ярмарке вы найдете элементы декора, сладкие подарки, натуральную косметику, авторские украшения и еще много интересного.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
23 апреля, с 12:00 до 19:00
Место проведения:
Дом еврейской культуры «ЕСОД», Большая Разночинная, 25а
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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