28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Покупая - помогай. Благотворительная ярмарка
23 апреля пройдет Благотворительная Весенняя Ярмарка в ЕСОДе. Приобретая дизайнерские вещи на ярмарке, радуясь обновкам, вы помогаете нуждающимся. Спешите делать добро!
В Доме еврейской культуры «ЕСОД» устроят благотворительную ярмарку, в которой примут участие «АдВита», «Ночлежка», «Спасибо», «Антон тут рядом», «ДоброПочта», «Тикватейну», «Хэсэд Авраам». На ярмарке вы найдете элементы декора, сладкие подарки, натуральную косметику, авторские украшения и еще много интересного.
Вход свободный
В Доме еврейской культуры «ЕСОД» устроят благотворительную ярмарку, в которой примут участие «АдВита», «Ночлежка», «Спасибо», «Антон тут рядом», «ДоброПочта», «Тикватейну», «Хэсэд Авраам». На ярмарке вы найдете элементы декора, сладкие подарки, натуральную косметику, авторские украшения и еще много интересного.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
23 апреля, с 12:00 до 19:00
Место проведения:
Дом еврейской культуры «ЕСОД», Большая Разночинная, 25а
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