Покупая - помогай. Благотворительная ярмарка

23 апреля пройдет Благотворительная Весенняя Ярмарка в ЕСОДе. Приобретая дизайнерские вещи на ярмарке, радуясь обновкам, вы помогаете нуждающимся. Спешите делать добро!



В Доме еврейской культуры «ЕСОД» устроят благотворительную ярмарку, в которой примут участие «АдВита», «Ночлежка», «Спасибо», «Антон тут рядом», «ДоброПочта», «Тикватейну», «Хэсэд Авраам». На ярмарке вы найдете элементы декора, сладкие подарки, натуральную косметику, авторские украшения и еще много интересного.



Вход свободный