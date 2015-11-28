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Праздник в стиле ретро

В Музее ретротехники устроят двухдневный фестиваль ретромашин. 22 и 23 апреля вы увидите выставку автомобилей от 1930 года, модное дефиле нарядов 20-хх годов, потанцуете на дискотеке 80-хх. Отрывайся как раньше.

Прямо под открытым небом пройдет выставка раритетных авто и мотоциклов от 1930-х до 1985 года. Чтобы окончательно проникнуться ностальгией, посмотрите на очаровательных манекенщиц в костюмах 1920-х годов и спляшите на дискотеке под музыку 1980-х. Также загляните в Музей ретротехники и любителей военной истории, где собраны автомобили «виллис», ГАЗ М-1 1938 года, ГАЗ-67, раритетные мотороллеры и милицейский мотоцикл с коляской из советского прошлого.

Стоимость: 500 рублей
Вечеринка пройдет
22 апреля с 13:00 до 18:00; 23 апреля с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Музей ретротехники и любителей военной истории, ул. Коммуны, 16
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, ретро машины, ретроавто, фестиваль ретротехники
Вечеринка
Добавил velimira
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