28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Праздник в стиле ретро
В Музее ретротехники устроят двухдневный фестиваль ретромашин. 22 и 23 апреля вы увидите выставку автомобилей от 1930 года, модное дефиле нарядов 20-хх годов, потанцуете на дискотеке 80-хх. Отрывайся как раньше.
Прямо под открытым небом пройдет выставка раритетных авто и мотоциклов от 1930-х до 1985 года. Чтобы окончательно проникнуться ностальгией, посмотрите на очаровательных манекенщиц в костюмах 1920-х годов и спляшите на дискотеке под музыку 1980-х. Также загляните в Музей ретротехники и любителей военной истории, где собраны автомобили «виллис», ГАЗ М-1 1938 года, ГАЗ-67, раритетные мотороллеры и милицейский мотоцикл с коляской из советского прошлого.
Стоимость: 500 рублей
Прямо под открытым небом пройдет выставка раритетных авто и мотоциклов от 1930-х до 1985 года. Чтобы окончательно проникнуться ностальгией, посмотрите на очаровательных манекенщиц в костюмах 1920-х годов и спляшите на дискотеке под музыку 1980-х. Также загляните в Музей ретротехники и любителей военной истории, где собраны автомобили «виллис», ГАЗ М-1 1938 года, ГАЗ-67, раритетные мотороллеры и милицейский мотоцикл с коляской из советского прошлого.
Стоимость: 500 рублей
Вечеринка пройдет
22 апреля с 13:00 до 18:00; 23 апреля с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Музей ретротехники и любителей военной истории, ул. Коммуны, 16
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