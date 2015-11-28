Большой весенний концерт StandUp Petersburg

26 апреля StandUp Petersburg продолжает весеннюю серию больших концертов в клубе «Космонавт». На одной сцене соберутся лучшие standup комики нашего города, которые превратят вечер в карнавал ярких шуток, веселья и хорошего настроения.



Владос, Иван Половинкин, Денис Левчаков, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, Таня Щукина и другие резиденты - расскажут о комичности нашей жизни! Научат смеяться над собой и включать режим "позитив". Специальные гости мероприятия – участники телепроекта Comedy Баттл на ТНТ – Марат Секаев и Александр Малой.



Гостей вечера ждёт дружеская и непринужденная обстановка, море улыбок и отборные шутки. Подарите себе заряд хорошего настроения и незабываемых эмоций!

