28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Большой весенний концерт StandUp Petersburg
26 апреля StandUp Petersburg продолжает весеннюю серию больших концертов в клубе «Космонавт». На одной сцене соберутся лучшие standup комики нашего города, которые превратят вечер в карнавал ярких шуток, веселья и хорошего настроения.
Владос, Иван Половинкин, Денис Левчаков, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, Таня Щукина и другие резиденты - расскажут о комичности нашей жизни! Научат смеяться над собой и включать режим "позитив". Специальные гости мероприятия – участники телепроекта Comedy Баттл на ТНТ – Марат Секаев и Александр Малой.
Гостей вечера ждёт дружеская и непринужденная обстановка, море улыбок и отборные шутки. Подарите себе заряд хорошего настроения и незабываемых эмоций!
Владос, Иван Половинкин, Денис Левчаков, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, Таня Щукина и другие резиденты - расскажут о комичности нашей жизни! Научат смеяться над собой и включать режим "позитив". Специальные гости мероприятия – участники телепроекта Comedy Баттл на ТНТ – Марат Секаев и Александр Малой.
Гостей вечера ждёт дружеская и непринужденная обстановка, море улыбок и отборные шутки. Подарите себе заряд хорошего настроения и незабываемых эмоций!
Концерт пройдет
26 апреля, с 20:00 до 23:00
Место проведения:
Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24
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