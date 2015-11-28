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Концерт шоу «Импровизация». Новая программа
30 апреля на сцене ДК им. Ленсовета пройдет презентация новой шоу программы телепроекта «Импровизация». Для вас будут представлены абсолютно неожиданные ситуации, интересные образы и сумасшедшие диалоги. Зрители концерта станут участниками самых нелепых действий, примерят на себя роли знаменитостей и молниеносно сменят амплуа по команде ведущего. Словом, артисты смогут остроумно выпутаться из всех переделок, которые предложат гости шоу.
В этом году телеканал ТНТ запустил 2-ой сезон полюбившегося шоу. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко приедут, чтобы вновь покорить искушенную публику Северной столицы. У участников проекта довольно богатый опыт работы в жанре импровизации. До телевизионного проекта они оттачивали свои навыки во время клубных выступлений.
Насколько хорошо ребятам удалось овладеть импровизацией, вы сможете оценить во время концерта. К тому же, как и в прошлый раз, зрители смогут принять участие в импровизационных-играх: предложить свои варианты места действия, героев и даже развития событий. На сцене все будет так же, как и в телевизионном шоу – полнейшая неожиданность даже для самих героев проекта. Отличительная особенность и изюминка проекта заключается в отсутствии определенного сценария.
Стоимость: от 1000 рублей
В этом году телеканал ТНТ запустил 2-ой сезон полюбившегося шоу. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко приедут, чтобы вновь покорить искушенную публику Северной столицы. У участников проекта довольно богатый опыт работы в жанре импровизации. До телевизионного проекта они оттачивали свои навыки во время клубных выступлений.
Насколько хорошо ребятам удалось овладеть импровизацией, вы сможете оценить во время концерта. К тому же, как и в прошлый раз, зрители смогут принять участие в импровизационных-играх: предложить свои варианты места действия, героев и даже развития событий. На сцене все будет так же, как и в телевизионном шоу – полнейшая неожиданность даже для самих героев проекта. Отличительная особенность и изюминка проекта заключается в отсутствии определенного сценария.
Стоимость: от 1000 рублей
Концерт пройдет
30 апреля, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
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