28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Диалоги о главном
В Главном Штабе Эрмитажа пройдут апрельские «Диалоги». Проект ежемесячно знакомит петербуржцев с разными точками зрения, которые высказывают знаменитые деятели науки и культуры. В проекте принимали участие Чулпах Хаматова, Сергей Шнуров, Александр Сокуров. 22 апреля дискутировать будут бывший редактор «Независимой газеты» Александр Гаврилов, сестра миллиардера Михаила Прохорова и рэпер Noize MC.
Первой темой вечера станет «Русская литература в эмиграции». Обсудят ее критик и бывший редактор книжного приложения «Независимой газеты» Александр Гаврилов и издатель Эллендея Проффер Тисли. Вторая тема «Диалогов» посвящена общественному мнению,и дискутировать будут политолог Кирилл Рогов и кандидат философских наук Григорий Юдин. А на тему «Молодость» будут размышлять глава издательского дома «Новое литературное обозрение», сестра миллиардера Ирина Прохорова и эпатажный рэпер Noize MC.
Вход свободный
Первой темой вечера станет «Русская литература в эмиграции». Обсудят ее критик и бывший редактор книжного приложения «Независимой газеты» Александр Гаврилов и издатель Эллендея Проффер Тисли. Вторая тема «Диалогов» посвящена общественному мнению,и дискутировать будут политолог Кирилл Рогов и кандидат философских наук Григорий Юдин. А на тему «Молодость» будут размышлять глава издательского дома «Новое литературное обозрение», сестра миллиардера Ирина Прохорова и эпатажный рэпер Noize MC.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
22 апреля, с 18:00 до 21:00
Место проведения:
Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
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