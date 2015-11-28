Диалоги о главном

В Главном Штабе Эрмитажа пройдут апрельские «Диалоги». Проект ежемесячно знакомит петербуржцев с разными точками зрения, которые высказывают знаменитые деятели науки и культуры. В проекте принимали участие Чулпах Хаматова, Сергей Шнуров, Александр Сокуров. 22 апреля дискутировать будут бывший редактор «Независимой газеты» Александр Гаврилов, сестра миллиардера Михаила Прохорова и рэпер Noize MC.



Первой темой вечера станет «Русская литература в эмиграции». Обсудят ее критик и бывший редактор книжного приложения «Независимой газеты» Александр Гаврилов и издатель Эллендея Проффер Тисли. Вторая тема «Диалогов» посвящена общественному мнению,и дискутировать будут политолог Кирилл Рогов и кандидат философских наук Григорий Юдин. А на тему «Молодость» будут размышлять глава издательского дома «Новое литературное обозрение», сестра миллиардера Ирина Прохорова и эпатажный рэпер Noize MC.



Вход свободный

