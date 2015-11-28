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Диалоги о главном

В Главном Штабе Эрмитажа пройдут апрельские «Диалоги». Проект ежемесячно знакомит петербуржцев с разными точками зрения, которые высказывают знаменитые деятели науки и культуры. В проекте принимали участие Чулпах Хаматова, Сергей Шнуров, Александр Сокуров. 22 апреля дискутировать будут бывший редактор «Независимой газеты» Александр Гаврилов, сестра миллиардера Михаила Прохорова и рэпер Noize MC.

Первой темой вечера станет «Русская литература в эмиграции». Обсудят ее критик и бывший редактор книжного приложения «Независимой газеты» Александр Гаврилов и издатель Эллендея Проффер Тисли. Вторая тема «Диалогов» посвящена общественному мнению,и дискутировать будут политолог Кирилл Рогов и кандидат философских наук Григорий Юдин. А на тему «Молодость» будут размышлять глава издательского дома «Новое литературное обозрение», сестра миллиардера Ирина Прохорова и эпатажный рэпер Noize MC.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
22 апреля, с 18:00 до 21:00
Место проведения:
Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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