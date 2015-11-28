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День подснежника в Ботаническом саду
23 апреля в Ботаническом саду, невзирая на погоду, отметят День подснежника. Для гостей устроят квест по первоцветам в парке, прогулку по Тропическому маршруту и мастер-классы.
Чтобы весна, наконец, пришла в Северную столицу, нужно отметить День подснежника. Праздник родом из Англии, отмечается 19 апреля. Во многих культурах подснежник олицетворяет светлые мечты и защиту от зла.
Поскольку Россия всегда отличалась контрастами, но и в Ботаническом саду вы увидите первоцветы в снегу и цветение тропических растений в оранжереях. Вас ждет прогулка по Тропическому маршруту и специально разработанный к празднику квест по первоцветам в парке. С 20 апреля в отдельном павильоне работает выставка «Мадагаскар», на которой представлены редкие суккуленты. Вход на выставку также обеспечен гостям «Дня подснежника». А еще, заходите в Ботанический музей и участвуйте в творческих мастер-классах для детей и взрослых.
Стоимость: 250-500 рублей
Чтобы весна, наконец, пришла в Северную столицу, нужно отметить День подснежника. Праздник родом из Англии, отмечается 19 апреля. Во многих культурах подснежник олицетворяет светлые мечты и защиту от зла.
Поскольку Россия всегда отличалась контрастами, но и в Ботаническом саду вы увидите первоцветы в снегу и цветение тропических растений в оранжереях. Вас ждет прогулка по Тропическому маршруту и специально разработанный к празднику квест по первоцветам в парке. С 20 апреля в отдельном павильоне работает выставка «Мадагаскар», на которой представлены редкие суккуленты. Вход на выставку также обеспечен гостям «Дня подснежника». А еще, заходите в Ботанический музей и участвуйте в творческих мастер-классах для детей и взрослых.
Стоимость: 250-500 рублей
Фестиваль пройдет
23 апреля, с 11:00 до 16:30
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова 2
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