День подснежника в Ботаническом саду

23 апреля в Ботаническом саду, невзирая на погоду, отметят День подснежника. Для гостей устроят квест по первоцветам в парке, прогулку по Тропическому маршруту и мастер-классы.



Чтобы весна, наконец, пришла в Северную столицу, нужно отметить День подснежника. Праздник родом из Англии, отмечается 19 апреля. Во многих культурах подснежник олицетворяет светлые мечты и защиту от зла.



Поскольку Россия всегда отличалась контрастами, но и в Ботаническом саду вы увидите первоцветы в снегу и цветение тропических растений в оранжереях. Вас ждет прогулка по Тропическому маршруту и специально разработанный к празднику квест по первоцветам в парке. С 20 апреля в отдельном павильоне работает выставка «Мадагаскар», на которой представлены редкие суккуленты. Вход на выставку также обеспечен гостям «Дня подснежника». А еще, заходите в Ботанический музей и участвуйте в творческих мастер-классах для детей и взрослых.



Стоимость: 250-500 рублей

