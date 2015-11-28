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Художник и война. Выставка Василия Верещагина
Русский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника.
Русский музей продолжает радовать Петербуржцев выставками именитых отечественных художников в честь их юбилеев. Верещагин известен широкой аудитории как военный художник, автор «Апофеоза войны». На выставке в Корпусе Бенуа вы увидите также пейзажные этюды и этнографические мотивы, впервые в большом объеме представят графические произведения В.В. Верещагина. Художник почти всю жизнь провел в экспедициях и военных походах, на выставке также покажут этнографические экспонаты и архивные документы.
Стоимость: от 150 рублей
Русский музей продолжает радовать Петербуржцев выставками именитых отечественных художников в честь их юбилеев. Верещагин известен широкой аудитории как военный художник, автор «Апофеоза войны». На выставке в Корпусе Бенуа вы увидите также пейзажные этюды и этнографические мотивы, впервые в большом объеме представят графические произведения В.В. Верещагина. Художник почти всю жизнь провел в экспедициях и военных походах, на выставке также покажут этнографические экспонаты и архивные документы.
Стоимость: от 150 рублей
Выставка проходит
c Сегодня, 16:00 по 24 июля, 21:00
Место проведения:
Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
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