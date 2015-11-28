28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Нарядись героем любимой книги
В конце мае в Петербурге пройдет традиционный «Карнавал литературных героев», в котором все желающие могут принять участие. Перевоплотитесь на один день в любимого героя, выиграйте конкурс на лучший костюм и познакомьтесь с интересными людьми.
Уже четвертый год подряд Малая Садовая улица становится местом встреч Золушки и Шерлока Холмса, Гарри Поттера и Остапа Бендера. 28 мая по центральным улицам Северной столицы дружным строем пройдут Безумный Шляпник и Наташа Ростова, герои Поттерианы, «Властелина Колец» и «Игры Престолов». На Малой Садовой улице участники поборются за звание лучшего костюма, победители получат подарки от Книжного салона.
Стоимость: бесплатно
Уже четвертый год подряд Малая Садовая улица становится местом встреч Золушки и Шерлока Холмса, Гарри Поттера и Остапа Бендера. 28 мая по центральным улицам Северной столицы дружным строем пройдут Безумный Шляпник и Наташа Ростова, герои Поттерианы, «Властелина Колец» и «Игры Престолов». На Малой Садовой улице участники поборются за звание лучшего костюма, победители получат подарки от Книжного салона.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
28 мая, с 12:00 до 14:30
Место проведения:
Малая Садовая улица
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