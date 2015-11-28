Ешь, танцуй и ешь! Фестиваль «О, да! Еда!»

В конце мая райское пространство для гурманов появится в Охта Молле. 50 городских ресторанов и кафе откроют свои представительства на городском празднике «О, да! Еда». В этом году тема фестиваля: «Улица».



В конце мая петербуржцев ждет легкая разминка перед большим июльским фестивалем. Праздник «О, да! Еда» посвящен теме, которая объединяет всех людей без исключения. Под открытым небом выстроится караван ярких фудтраков с уличной едой, музыканты и актёры уличных театров буду поддерживать беспечное настроение. Фестиваль еды – это отличный шанс попробовать что-то новое, узнать о кафе Петербурга, попробовать кухню разных стран и научиться готовить на мастер-классах лучших шеф-поваров.



Вход свободный

