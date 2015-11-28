22 апреля, суббота
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Ешь, танцуй и ешь! Фестиваль «О, да! Еда!»

В конце мая райское пространство для гурманов появится в Охта Молле. 50 городских ресторанов и кафе откроют свои представительства на городском празднике «О, да! Еда». В этом году тема фестиваля: «Улица».

В конце мая петербуржцев ждет легкая разминка перед большим июльским фестивалем. Праздник «О, да! Еда» посвящен теме, которая объединяет всех людей без исключения. Под открытым небом выстроится караван ярких фудтраков с уличной едой, музыканты и актёры уличных театров буду поддерживать беспечное настроение. Фестиваль еды – это отличный шанс попробовать что-то новое, узнать о кафе Петербурга, попробовать кухню разных стран и научиться готовить на мастер-классах лучших шеф-поваров.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 27 мая, 12:00 по 28 мая, 20:00
Место проведения:
Торгово-развлекательный центр «Охта Молл», ул. Якорная, 5
Я иду!
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: