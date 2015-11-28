28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Ешь, танцуй и ешь! Фестиваль «О, да! Еда!»
В конце мая райское пространство для гурманов появится в Охта Молле. 50 городских ресторанов и кафе откроют свои представительства на городском празднике «О, да! Еда». В этом году тема фестиваля: «Улица».
В конце мая петербуржцев ждет легкая разминка перед большим июльским фестивалем. Праздник «О, да! Еда» посвящен теме, которая объединяет всех людей без исключения. Под открытым небом выстроится караван ярких фудтраков с уличной едой, музыканты и актёры уличных театров буду поддерживать беспечное настроение. Фестиваль еды – это отличный шанс попробовать что-то новое, узнать о кафе Петербурга, попробовать кухню разных стран и научиться готовить на мастер-классах лучших шеф-поваров.
Вход свободный
В конце мая петербуржцев ждет легкая разминка перед большим июльским фестивалем. Праздник «О, да! Еда» посвящен теме, которая объединяет всех людей без исключения. Под открытым небом выстроится караван ярких фудтраков с уличной едой, музыканты и актёры уличных театров буду поддерживать беспечное настроение. Фестиваль еды – это отличный шанс попробовать что-то новое, узнать о кафе Петербурга, попробовать кухню разных стран и научиться готовить на мастер-классах лучших шеф-поваров.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 27 мая, 12:00 по 28 мая, 20:00
Место проведения:
Торгово-развлекательный центр «Охта Молл», ул. Якорная, 5
Я иду!
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