28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Отметь День Победы
9 мая вся страна отмечает Великий праздник Победы. Петербург, переживший блокаду, храбро отражавший натиск врагов, празднует этот день особенно. На Дворцовой площади пройдет праздничный парад, впервые в нем примет участие авиация. В Таврическом саду устроят ретро-танцы с угощением «из прошлого», а на площади у Казанского собора споют военные песни дружным хором. Завершится праздник салютом.
10:00 парад Победы на Дворцовой площади
12:00 музыкально-патриотическая акция «Народный хор Победы», в котором может присоединиться любой желающий на площади у Казанского собора
14:30 от площади Восстания на ретро-автомобилях проедут ветераны Великой Отечественной войны
15:00 «Бессмертный полк» пройдет по Невскому проспекту
18:00-21:00 в Таврическом саду устроят ретро-танцы «РиоРита – радость Победы»
18:00 Концерт на Дворцовой площади
22:00 праздничный салют
Бесплатно
10:00 парад Победы на Дворцовой площади
12:00 музыкально-патриотическая акция «Народный хор Победы», в котором может присоединиться любой желающий на площади у Казанского собора
14:30 от площади Восстания на ретро-автомобилях проедут ветераны Великой Отечественной войны
15:00 «Бессмертный полк» пройдет по Невскому проспекту
18:00-21:00 в Таврическом саду устроят ретро-танцы «РиоРита – радость Победы»
18:00 Концерт на Дворцовой площади
22:00 праздничный салют
Бесплатно
Вечеринка пройдет
9 мая, с 10:00 до 22:40
Место проведения:
Санкт-Петербург
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