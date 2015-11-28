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Отметь День Победы

9 мая вся страна отмечает Великий праздник Победы. Петербург, переживший блокаду, храбро отражавший натиск врагов, празднует этот день особенно. На Дворцовой площади пройдет праздничный парад, впервые в нем примет участие авиация. В Таврическом саду устроят ретро-танцы с угощением «из прошлого», а на площади у Казанского собора споют военные песни дружным хором. Завершится праздник салютом.

10:00 парад Победы на Дворцовой площади
12:00 музыкально-патриотическая акция «Народный хор Победы», в котором может присоединиться любой желающий на площади у Казанского собора
14:30 от площади Восстания на ретро-автомобилях проедут ветераны Великой Отечественной войны
15:00 «Бессмертный полк» пройдет по Невскому проспекту
18:00-21:00 в Таврическом саду устроят ретро-танцы «РиоРита – радость Победы»
18:00 Концерт на Дворцовой площади
22:00 праздничный салют

Бесплатно
Вечеринка пройдет
9 мая, с 10:00 до 22:40
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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