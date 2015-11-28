Бесплатная экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных

27 апреля в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова проведут бесплатную экскурсию по особняку Мусиных-Пушкиных. В 19 веке этот изящный особняк славился в столице изысканными приемами и светскими салонами, которые устраивала хозяйка - графиня Любовь Александровна.



Гостей ждет обзорная экскурсия по залам особняка Мусиных-Пушкиных, в котором сейчас располагается Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Из экскурсии вы узнаете историю особняка и семьи Мусиных-Пушкиных, а также вас ждет описание каждой из великолепных комнат этого здания.



Особняк построен в 1804 году, а в 1856 году хозяевами дома стали графы Мусины-Пушкины. По семейной легенде, Алексей и Александр Мусины-Пушкины были друзьями детства Л. Н. Толстого, и они даже стали прототипами братьев в повести «Детство».



Вход свободный



