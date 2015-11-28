28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Верхом на танке! Фестиваль «Боевая сталь»
В преддверии Дня Победы в парке 300-летия Петербурга пройдет танковый фестиваль «Боевая сталь». На три дня в городе появится военно-исторический парк под открытым, где можно пройти полосу препятствий, прокатится на БТРе, посмотреть реконструкцию боевых операций.
К 9 мая на берегу Финского залива развернутся выставочные лагеря, где Вам расскажут историю Великой Отечественной войны. Гости фестиваля совершат марш-бросок на БТР-амфибии по воде, постреляют из боевого исторического оружия. На центральной площадке каждые два часа будут устраивать реконструкции битв разных эпох. А самые смелые гости пройдут полосу препятствий, как в фильме «Батальонъ».
Вход свободный
К 9 мая на берегу Финского залива развернутся выставочные лагеря, где Вам расскажут историю Великой Отечественной войны. Гости фестиваля совершат марш-бросок на БТР-амфибии по воде, постреляют из боевого исторического оружия. На центральной площадке каждые два часа будут устраивать реконструкции битв разных эпох. А самые смелые гости пройдут полосу препятствий, как в фильме «Батальонъ».
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 29 апреля, 11:00 по 1 мая, 20:00
Место проведения:
парк 300-летия Санкт-Петербурга
Я иду!
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