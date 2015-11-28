Верхом на танке! Фестиваль «Боевая сталь»

В преддверии Дня Победы в парке 300-летия Петербурга пройдет танковый фестиваль «Боевая сталь». На три дня в городе появится военно-исторический парк под открытым, где можно пройти полосу препятствий, прокатится на БТРе, посмотреть реконструкцию боевых операций.



К 9 мая на берегу Финского залива развернутся выставочные лагеря, где Вам расскажут историю Великой Отечественной войны. Гости фестиваля совершат марш-бросок на БТР-амфибии по воде, постреляют из боевого исторического оружия. На центральной площадке каждые два часа будут устраивать реконструкции битв разных эпох. А самые смелые гости пройдут полосу препятствий, как в фильме «Батальонъ».



Вход свободный

