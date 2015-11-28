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Мюзиклы в Филармонии

В Филармонии пройдет необычный концерт, на котором прозвучат мелодии из фильмов и мюзиклов. Саундтреки в «Гарри Поттеру», хиты из «Отверженных» и «Призрака Оперы» исполнит симфонический оркестр Singolo Orchestra.

29 апреля Санкт-Петербургская филармония представляет уникальный концерт. В программе вечера самые эффектные номера из «Чикаго», «Призрака Оперы», «Отверженных», мелодии из фильмов о великом волшебнике. Музыка унесет вас на волнах фантазии, подберет воспоминания о любимых кинокартинах. Также в этот день пройдет российская премьера виолончельного концерта Джона Уильямса.


Стоимость: 600-1250 рублей
Концерт пройдет
29 апреля, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д.2
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Теги
большой зал филармонии, куда пойти на выходных, музыка из кинофильмов
Концерт
Добавил velimira
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