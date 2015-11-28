28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Мюзиклы в Филармонии
В Филармонии пройдет необычный концерт, на котором прозвучат мелодии из фильмов и мюзиклов. Саундтреки в «Гарри Поттеру», хиты из «Отверженных» и «Призрака Оперы» исполнит симфонический оркестр Singolo Orchestra.
29 апреля Санкт-Петербургская филармония представляет уникальный концерт. В программе вечера самые эффектные номера из «Чикаго», «Призрака Оперы», «Отверженных», мелодии из фильмов о великом волшебнике. Музыка унесет вас на волнах фантазии, подберет воспоминания о любимых кинокартинах. Также в этот день пройдет российская премьера виолончельного концерта Джона Уильямса.
Стоимость: 600-1250 рублей
29 апреля Санкт-Петербургская филармония представляет уникальный концерт. В программе вечера самые эффектные номера из «Чикаго», «Призрака Оперы», «Отверженных», мелодии из фильмов о великом волшебнике. Музыка унесет вас на волнах фантазии, подберет воспоминания о любимых кинокартинах. Также в этот день пройдет российская премьера виолончельного концерта Джона Уильямса.
Стоимость: 600-1250 рублей
Концерт пройдет
29 апреля, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д.2
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