28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Открытие сезона в Петергофе
29 апреля в Петергофе начинается летний сезон. Приезжайте посмотреть на запуск фонтанов Верхнего сада и Нижнего парка.
«Русский Версаль» открывает летний сезон. 29 апреля в 11:00 под звуки «Гимна Великому городу» в полную силу зажурчит вода в 150 фонтанах Петергофа. В этом году тестовый запуск фонтанов проводили при снегопаде, будем надеяться, что 29 апреля с погодой повезет.
Церемония запуска фонтанов – это трогательное, не продолжительное действо, а театрализованный весенний праздник фонтанов на Большом каскаде состоится 20 мая в 14:00. Тема этого года - «Путешествие в страну Дон Кихота».
Стоимость: от 450 рублей
«Русский Версаль» открывает летний сезон. 29 апреля в 11:00 под звуки «Гимна Великому городу» в полную силу зажурчит вода в 150 фонтанах Петергофа. В этом году тестовый запуск фонтанов проводили при снегопаде, будем надеяться, что 29 апреля с погодой повезет.
Церемония запуска фонтанов – это трогательное, не продолжительное действо, а театрализованный весенний праздник фонтанов на Большом каскаде состоится 20 мая в 14:00. Тема этого года - «Путешествие в страну Дон Кихота».
Стоимость: от 450 рублей
Фестиваль пройдет
29 апреля, с 11:00 до 12:00
Место проведения:
ГМЗ «Петергоф»
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