Открытие сезона в Петергофе

29 апреля в Петергофе начинается летний сезон. Приезжайте посмотреть на запуск фонтанов Верхнего сада и Нижнего парка.



«Русский Версаль» открывает летний сезон. 29 апреля в 11:00 под звуки «Гимна Великому городу» в полную силу зажурчит вода в 150 фонтанах Петергофа. В этом году тестовый запуск фонтанов проводили при снегопаде, будем надеяться, что 29 апреля с погодой повезет.



Церемония запуска фонтанов – это трогательное, не продолжительное действо, а театрализованный весенний праздник фонтанов на Большом каскаде состоится 20 мая в 14:00. Тема этого года - «Путешествие в страну Дон Кихота».



Стоимость: от 450 рублей

