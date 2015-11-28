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Открытие сезона в Петергофе

29 апреля в Петергофе начинается летний сезон. Приезжайте посмотреть на запуск фонтанов Верхнего сада и Нижнего парка.

«Русский Версаль» открывает летний сезон. 29 апреля в 11:00 под звуки «Гимна Великому городу» в полную силу зажурчит вода в 150 фонтанах Петергофа. В этом году тестовый запуск фонтанов проводили при снегопаде, будем надеяться, что 29 апреля с погодой повезет.

Церемония запуска фонтанов – это трогательное, не продолжительное действо, а театрализованный весенний праздник фонтанов на Большом каскаде состоится 20 мая в 14:00. Тема этого года - «Путешествие в страну Дон Кихота».

Стоимость: от 450 рублей
Фестиваль пройдет
29 апреля, с 11:00 до 12:00
Место проведения:
ГМЗ «Петергоф»
Я иду!
Теги
запуск фонтанов, куда пойти на выходных, Петергоф, фонтаны Петергофа
Фестиваль
Добавил velimira
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