28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Музыка весны. Акция «Музыка Победы»
5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением.
5, 6, 8 и 10 мая парки Петербурга превратятся в концертные площадки. Бесплатно для горожан выступят солисты Мариинского и Михайловского театров. По весеннему городу разнесутся песни военных лет и классические произведения.
Расписание концертов «Музыка Победы»:
5 мая в 19:00 — парк имени Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
6 мая в 15:00 — Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27
8 мая в 19:00 — Александровский парк напротив театра «Балтийский дом»
10 мая в 19:00 — Яблоневый сад, Белградская ул., 16
Вход свободный
5, 6, 8 и 10 мая парки Петербурга превратятся в концертные площадки. Бесплатно для горожан выступят солисты Мариинского и Михайловского театров. По весеннему городу разнесутся песни военных лет и классические произведения.
Расписание концертов «Музыка Победы»:
5 мая в 19:00 — парк имени Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
6 мая в 15:00 — Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27
8 мая в 19:00 — Александровский парк напротив театра «Балтийский дом»
10 мая в 19:00 — Яблоневый сад, Белградская ул., 16
Вход свободный
Концерт пройдет
c 5 мая, 19:00 по 10 мая, 21:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
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