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Музыка весны. Акция «Музыка Победы»

5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением.

5, 6, 8 и 10 мая парки Петербурга превратятся в концертные площадки. Бесплатно для горожан выступят солисты Мариинского и Михайловского театров. По весеннему городу разнесутся песни военных лет и классические произведения.


Расписание концертов «Музыка Победы»:

5 мая в 19:00 — парк имени Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149

6 мая в 15:00 — Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27

8 мая в 19:00 — Александровский парк напротив театра «Балтийский дом»

10 мая в 19:00 — Яблоневый сад, Белградская ул., 16

Вход свободный
Концерт пройдет
c 5 мая, 19:00 по 10 мая, 21:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
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Концерт
Добавил velimira
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