Музыка весны. Акция «Музыка Победы»

5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением.



5, 6, 8 и 10 мая парки Петербурга превратятся в концертные площадки. Бесплатно для горожан выступят солисты Мариинского и Михайловского театров. По весеннему городу разнесутся песни военных лет и классические произведения.





Расписание концертов «Музыка Победы»:



5 мая в 19:00 — парк имени Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149



6 мая в 15:00 — Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27



8 мая в 19:00 — Александровский парк напротив театра «Балтийский дом»



10 мая в 19:00 — Яблоневый сад, Белградская ул., 16



Вход свободный

