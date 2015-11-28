Опера – городу!

Свой день рождения культурная столица отметит с размахом. В гала-концерте «Классика на Дворцовой» примут участие солисты театров Ла Скала, Ковент-Гарден, Мариинского и Большого, Метрополитен-опера, Парижской и Венской оперы.



Только в Петербурге можно совершенно бесплатно услышать звезд мировой оперной сцены. В этом году слух петербуржцев будут услаждать: один из лучших теноров современности Марсело Альварес, победительница международного конкурса оперных певцов «Опералия» Соня Йончева, прекрасное американское сопрано Даниэль де Низ, победительница шоу «Большая опера» Вероника Джиоева, солист Большого театра России Алексей Татаринцев. Декорациями для певцов и симфонического оркестра станет ансамбль площади, перед зимним Дворцом соорудят пышную сцену.



Стоимость: бесплатно

