28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Загляни на огонек к викингам
С 26 по 28 мая Петропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов.
В конце мая Петропавловская крепость вновь станет пристанищем рыжих воинов. Ежегодный фестиваль «Легенды норвежских викингов» объединит лучших реконструкторов раннего средневековья, фольклорных исполнителей, менестрелей, ремесленников. На Заячьем острове вырастет поселение викингов с походными шатрами, торговыми лавками, мастерскими, площадкой для состязаний и интерактивной зоной для юных варягов.
Вход свободный
В конце мая Петропавловская крепость вновь станет пристанищем рыжих воинов. Ежегодный фестиваль «Легенды норвежских викингов» объединит лучших реконструкторов раннего средневековья, фольклорных исполнителей, менестрелей, ремесленников. На Заячьем острове вырастет поселение викингов с походными шатрами, торговыми лавками, мастерскими, площадкой для состязаний и интерактивной зоной для юных варягов.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 26 мая, 12:00 по 28 мая, 17:00
Место проведения:
Петропавловская крепость
Я иду!
Теги
Добавить комментарий