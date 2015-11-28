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Загляни на огонек к викингам

С 26 по 28 мая Петропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов.

В конце мая Петропавловская крепость вновь станет пристанищем рыжих воинов. Ежегодный фестиваль «Легенды норвежских викингов» объединит лучших реконструкторов раннего средневековья, фольклорных исполнителей, менестрелей, ремесленников. На Заячьем острове вырастет поселение викингов с походными шатрами, торговыми лавками, мастерскими, площадкой для состязаний и интерактивной зоной для юных варягов.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 26 мая, 12:00 по 28 мая, 17:00
Место проведения:
Петропавловская крепость
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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