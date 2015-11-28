Мода победы

В День Победы на главной аллее Летнего сада под звуки аккордеона модницы продемонстрируют наряды 1945 года. Проект «Показ мод 1945 года» придумала Мэган Виртанен несколько лет назад, и сегодня он стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы.



9 мая вы можете ощутить праздничное настроение Победы в Летнем саду. Вашему вниманию предстанут модные наряды в эстетике 1945 года. Инициатор показов, историк моды и преподаватель СПбГУ, Мэган Виртанен, считает, что для женщин того времени желание красиво выглядеть было сродни гражданскому подвигу. Наряды были той ниточкой, что связывала их с довоенным временем. Модные дефиле в духе 40-хх проходили в ЦПКиО им. Кирова, в РНБ на Московском проспекте и в библиотеке им. Маяковского.



Вход свободный

