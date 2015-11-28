28 апреля, пятница
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Мода победы

В День Победы на главной аллее Летнего сада под звуки аккордеона модницы продемонстрируют наряды 1945 года. Проект «Показ мод 1945 года» придумала Мэган Виртанен несколько лет назад, и сегодня он стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы.

9 мая вы можете ощутить праздничное настроение Победы в Летнем саду. Вашему вниманию предстанут модные наряды в эстетике 1945 года. Инициатор показов, историк моды и преподаватель СПбГУ, Мэган Виртанен, считает, что для женщин того времени желание красиво выглядеть было сродни гражданскому подвигу. Наряды были той ниточкой, что связывала их с довоенным временем. Модные дефиле в духе 40-хх проходили в ЦПКиО им. Кирова, в РНБ на Московском проспекте и в библиотеке им. Маяковского.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
9 мая, с 14:00 до 16:00
Место проведения:
Летний сад
Я иду!
Теги
city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных , куда пойти на 9 мая, Летний сад, показ мод 1945 год
Вечеринка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: