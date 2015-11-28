Яркие зонтики в Петербурге

Традиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе с 10 июня.



У петербуржцев будет целый месяц, чтобы сфотографироваться и прогуляться по «Аллее парящих зонтиков». Хмурое небо над Соляным переулком украсят яркие зонтики, здесь можно укрыться от дождя в непогоду, назначать необычные свидания. В выходные дни на Аллее пройдут концерты в стилях рок, джаз, ретро и инди.



Вход свободный

