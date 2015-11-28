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Яркие зонтики в Петербурге
Традиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе с 10 июня.
У петербуржцев будет целый месяц, чтобы сфотографироваться и прогуляться по «Аллее парящих зонтиков». Хмурое небо над Соляным переулком украсят яркие зонтики, здесь можно укрыться от дождя в непогоду, назначать необычные свидания. В выходные дни на Аллее пройдут концерты в стилях рок, джаз, ретро и инди.
Вход свободный
У петербуржцев будет целый месяц, чтобы сфотографироваться и прогуляться по «Аллее парящих зонтиков». Хмурое небо над Соляным переулком украсят яркие зонтики, здесь можно укрыться от дождя в непогоду, назначать необычные свидания. В выходные дни на Аллее пройдут концерты в стилях рок, джаз, ретро и инди.
Вход свободный
Выставка пройдет
c 10 июня, 10:00 по 9 июля, 23:55
Место проведения:
Соляной переулок
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