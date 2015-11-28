Поиграй в войну

Всю неделю в парке 300-летия можно кататься на танке и броневике, стрелять из автоматов и метать гранаты. Военно-исторический фестиваль «Весна Победы - 2017» ждет юных защитников Отечества.



На берегу Финского залива развернется интерактивный парк с выставкой боевой техники разных исторических эпох — от русской императорской армии, Красной армии времён Гражданской и Великой Отечественной войны до лагерей советских войск в Афганистане и позиций современных специальных подразделений. Активных участников ждут в военно-спортивном городке, где они пройдут полосу препятствий, бросят гранату, разберут автомат Калашникова и посоревнуются в стрельбе.



Вход свободный

