28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Поиграй в войну
Всю неделю в парке 300-летия можно кататься на танке и броневике, стрелять из автоматов и метать гранаты. Военно-исторический фестиваль «Весна Победы - 2017» ждет юных защитников Отечества.
На берегу Финского залива развернется интерактивный парк с выставкой боевой техники разных исторических эпох — от русской императорской армии, Красной армии времён Гражданской и Великой Отечественной войны до лагерей советских войск в Афганистане и позиций современных специальных подразделений. Активных участников ждут в военно-спортивном городке, где они пройдут полосу препятствий, бросят гранату, разберут автомат Калашникова и посоревнуются в стрельбе.
Вход свободный
На берегу Финского залива развернется интерактивный парк с выставкой боевой техники разных исторических эпох — от русской императорской армии, Красной армии времён Гражданской и Великой Отечественной войны до лагерей советских войск в Афганистане и позиций современных специальных подразделений. Активных участников ждут в военно-спортивном городке, где они пройдут полосу препятствий, бросят гранату, разберут автомат Калашникова и посоревнуются в стрельбе.
Вход свободный
Фестиваль проходит
c Сегодня, 11:00 по 8 мая, 20:00
Место проведения:
парк 300-летия Петербурга
Я иду!
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