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Поиграй в войну

Всю неделю в парке 300-летия можно кататься на танке и броневике, стрелять из автоматов и метать гранаты. Военно-исторический фестиваль «Весна Победы - 2017» ждет юных защитников Отечества.

На берегу Финского залива развернется интерактивный парк с выставкой боевой техники разных исторических эпох — от русской императорской армии, Красной армии времён Гражданской и Великой Отечественной войны до лагерей советских войск в Афганистане и позиций современных специальных подразделений. Активных участников ждут в военно-спортивном городке, где они пройдут полосу препятствий, бросят гранату, разберут автомат Калашникова и посоревнуются в стрельбе.

Вход свободный
Фестиваль проходит
c Сегодня, 11:00 по 8 мая, 20:00
Место проведения:
парк 300-летия Петербурга
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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