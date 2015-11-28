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День победы на Елагине острове
9 мая в ЦПКиО им. С.М. Кирова отметят радостную дату. Гостей парка ждет торжественное шествие ветеранов под аккомпанемент оркестра, праздничный концерт, танцплощадка в стиле 40-х, модное дефиле красавиц в костюмах военных лет, шоу моделей танков и гидросамолетов.
9 мая на Елагине острове пройдет праздничная программа «Весна Победы». На территории ЦПКиО в годы войны располагался 8-ой дивизион катеров-тральщиков, в честь которого на Елагином острове установлен Памятный знак.
Праздник начнется в 14:00 у пристани Средней Невки. После торжественного митинга «Вахта Памяти» с участием ветеранов и военно-духового оркестра, колонна двинется к Эстрадному театру. Там в 15:00 гостей парка порадуют песнями военных лет в исполнении вокалистов и ансамбля народных инструментов «Quartetummobile». Зажигательные танцы 40-х годов развернутся в Эстрадном театре с 16:00 до 18:00, а на аллеях парка вы встретите красавиц в нарядах 1945 года. Для юных защитников Отечества устроят шоу моделей танков и гидросамолётов.
Стоимость: от 50 рублей
9 мая на Елагине острове пройдет праздничная программа «Весна Победы». На территории ЦПКиО в годы войны располагался 8-ой дивизион катеров-тральщиков, в честь которого на Елагином острове установлен Памятный знак.
Праздник начнется в 14:00 у пристани Средней Невки. После торжественного митинга «Вахта Памяти» с участием ветеранов и военно-духового оркестра, колонна двинется к Эстрадному театру. Там в 15:00 гостей парка порадуют песнями военных лет в исполнении вокалистов и ансамбля народных инструментов «Quartetummobile». Зажигательные танцы 40-х годов развернутся в Эстрадном театре с 16:00 до 18:00, а на аллеях парка вы встретите красавиц в нарядах 1945 года. Для юных защитников Отечества устроят шоу моделей танков и гидросамолётов.
Стоимость: от 50 рублей
Фестиваль пройдет
9 мая, с 14:00 до 18:00
Место проведения:
ЦПКиО им. С.М. Кирова
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