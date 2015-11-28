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Фестиваль российского кино
Фестиваль «Виват кино России!» откроется 13 мая на Дворцовой площади. В этом году киномарафон отмечает 25-летие, в Петербурге пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов.
Как говорил В.И. Ленин, кино - важнейшее из искусств. Если вы разделяете мнение вождя революции, то приходите на фестиваль «Виват кино России!». Вы увидите старые любимые картины и премьерные показы. На открытии фестиваля прозвучат песни Исаака и Максима Дунаевских, а в 18:00 у БКЗ «Октябрьский» по красной дорожке пройдут звёзды российского и советского кино. В этом году на больших экранах кинотеатров Петербурга покажут 75 известных мультиков от «Союзмультфильма». Специальная программа посвящена выдающимся актёрам и режиссёрам, а также Году экологии в России.
Стоимость: бесплатно
Как говорил В.И. Ленин, кино - важнейшее из искусств. Если вы разделяете мнение вождя революции, то приходите на фестиваль «Виват кино России!». Вы увидите старые любимые картины и премьерные показы. На открытии фестиваля прозвучат песни Исаака и Максима Дунаевских, а в 18:00 у БКЗ «Октябрьский» по красной дорожке пройдут звёзды российского и советского кино. В этом году на больших экранах кинотеатров Петербурга покажут 75 известных мультиков от «Союзмультфильма». Специальная программа посвящена выдающимся актёрам и режиссёрам, а также Году экологии в России.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
c 13 мая, 15:00 по 17 мая, 20:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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