Фестиваль российского кино

Фестиваль «Виват кино России!» откроется 13 мая на Дворцовой площади. В этом году киномарафон отмечает 25-летие, в Петербурге пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов.



Как говорил В.И. Ленин, кино - важнейшее из искусств. Если вы разделяете мнение вождя революции, то приходите на фестиваль «Виват кино России!». Вы увидите старые любимые картины и премьерные показы. На открытии фестиваля прозвучат песни Исаака и Максима Дунаевских, а в 18:00 у БКЗ «Октябрьский» по красной дорожке пройдут звёзды российского и советского кино. В этом году на больших экранах кинотеатров Петербурга покажут 75 известных мультиков от «Союзмультфильма». Специальная программа посвящена выдающимся актёрам и режиссёрам, а также Году экологии в России.



Стоимость: бесплатно

