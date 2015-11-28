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Весенний рыцарский турнир
Накануне Дня Победы в Выборгском Замке пройдет турнир «Весенний вызов». Храбрых рыцарей и прекрасных дам приглашают на праздник в стиле средневековья. 6 мая стены Выборгского замка огласит звон мечей, гости увидят показательные сражения, ремесленный двор и насладятся выступлением менестрелей.
Доставайте латы и доспехи и спешите на рыцарский турнир. В Выборгском Замке легко почувствовать себя человеком эпохи Средневековья, особенно если вокруг раскинули палатки гончары и ремесленники, рыцари бьются за честь прекрасных дам, а публику развлекают менестрели.
Программа:
18:30 - Выступление группы DarkRiver
18:30 - Начало работы Ремесленного двора
19:00 - Торжественное открытие турнира.
19:10 - Представление бойцов
19:20 - Начало боев
20:00 - Начало судебного поединка и фаер шоу
20:10 - Завершение турнира. Выступление менестрелей DarkRiver.
Стоимость 300-400 рублей
Доставайте латы и доспехи и спешите на рыцарский турнир. В Выборгском Замке легко почувствовать себя человеком эпохи Средневековья, особенно если вокруг раскинули палатки гончары и ремесленники, рыцари бьются за честь прекрасных дам, а публику развлекают менестрели.
Программа:
18:30 - Выступление группы DarkRiver
18:30 - Начало работы Ремесленного двора
19:00 - Торжественное открытие турнира.
19:10 - Представление бойцов
19:20 - Начало боев
20:00 - Начало судебного поединка и фаер шоу
20:10 - Завершение турнира. Выступление менестрелей DarkRiver.
Стоимость 300-400 рублей
Фестиваль пройдет
6 мая, с 18:30 до 21:00
Место проведения:
город Выборг, Выборгский Замок
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