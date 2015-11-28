Весенний рыцарский турнир

Накануне Дня Победы в Выборгском Замке пройдет турнир «Весенний вызов». Храбрых рыцарей и прекрасных дам приглашают на праздник в стиле средневековья. 6 мая стены Выборгского замка огласит звон мечей, гости увидят показательные сражения, ремесленный двор и насладятся выступлением менестрелей.



Доставайте латы и доспехи и спешите на рыцарский турнир. В Выборгском Замке легко почувствовать себя человеком эпохи Средневековья, особенно если вокруг раскинули палатки гончары и ремесленники, рыцари бьются за честь прекрасных дам, а публику развлекают менестрели.





Программа:



18:30 - Выступление группы DarkRiver

18:30 - Начало работы Ремесленного двора

19:00 - Торжественное открытие турнира.

19:10 - Представление бойцов

19:20 - Начало боев

20:00 - Начало судебного поединка и фаер шоу

20:10 - Завершение турнира. Выступление менестрелей DarkRiver.



Стоимость 300-400 рублей



