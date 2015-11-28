28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Кружись в танце Победы
В счастливый День Победы вы можете глубже ощутить радость от окончания войны, почувствовать себя участником исторических событий. Парк «Екатерингоф» станет машиной времени, которая перенесет вас в 1945 год. Нарядитесь по моде того времени и приходите танцевать под музыку военного оркестра.
Культурное мероприятие «РиоРита – радость победы» в этом году пройдет в историческом парке «Екатерингоф». С вечера военный духовой оркестр будет играть музыку 30-40 гг, нарядные парни и девушки, дедушки и бабушки будут кружиться в ретро-танцах. Также можно угоститься советской газировкой и вкуснейшим мороженым. Пространство украсят воздушными шариками и оригинальными фотостендами.
Вход свободный
Культурное мероприятие «РиоРита – радость победы» в этом году пройдет в историческом парке «Екатерингоф». С вечера военный духовой оркестр будет играть музыку 30-40 гг, нарядные парни и девушки, дедушки и бабушки будут кружиться в ретро-танцах. Также можно угоститься советской газировкой и вкуснейшим мороженым. Пространство украсят воздушными шариками и оригинальными фотостендами.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
9 мая, с 18:00 до 21:00
Место проведения:
Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12
Я иду!
Теги
Добавить комментарий