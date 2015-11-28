Кружись в танце Победы

В счастливый День Победы вы можете глубже ощутить радость от окончания войны, почувствовать себя участником исторических событий. Парк «Екатерингоф» станет машиной времени, которая перенесет вас в 1945 год. Нарядитесь по моде того времени и приходите танцевать под музыку военного оркестра.



Культурное мероприятие «РиоРита – радость победы» в этом году пройдет в историческом парке «Екатерингоф». С вечера военный духовой оркестр будет играть музыку 30-40 гг, нарядные парни и девушки, дедушки и бабушки будут кружиться в ретро-танцах. Также можно угоститься советской газировкой и вкуснейшим мороженым. Пространство украсят воздушными шариками и оригинальными фотостендами.



Вход свободный

