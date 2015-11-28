28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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День Победы в Летнем саду
В замечательный День Победы отправляйтесь на прогулку в Летний сад. Гостей ждет спектакль «Василий Тёркин», модное дефиле красавиц в костюмах 40-х годов, а также вы сможете сделать открытки для ветеранов.
Летний сад ждет гостей в день окончания Великой Отечественной Войны. На Центральной аллее вы увидите проект «Показ мод 1945 года», где под аккомпанемент аккордеона модели продемонстрируют наряды 40-х годов. На площадке «Звезда» покажут спектакль «Василий Тёркин», оркестр исполнит песни военных лет. Также вы можете сделать открытки и подарить их ветеранам.
Вход свободный
Летний сад ждет гостей в день окончания Великой Отечественной Войны. На Центральной аллее вы увидите проект «Показ мод 1945 года», где под аккомпанемент аккордеона модели продемонстрируют наряды 40-х годов. На площадке «Звезда» покажут спектакль «Василий Тёркин», оркестр исполнит песни военных лет. Также вы можете сделать открытки и подарить их ветеранам.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
9 мая, с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Летний сад
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