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День Победы в Летнем саду

В замечательный День Победы отправляйтесь на прогулку в Летний сад. Гостей ждет спектакль «Василий Тёркин», модное дефиле красавиц в костюмах 40-х годов, а также вы сможете сделать открытки для ветеранов.

Летний сад ждет гостей в день окончания Великой Отечественной Войны. На Центральной аллее вы увидите проект «Показ мод 1945 года», где под аккомпанемент аккордеона модели продемонстрируют наряды 40-х годов. На площадке «Звезда» покажут спектакль «Василий Тёркин», оркестр исполнит песни военных лет. Также вы можете сделать открытки и подарить их ветеранам.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
9 мая, с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Летний сад
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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