Подвиг ученых Ботанического сада

Ботанический сад Петра Великого приглашает на тематическую прогулку по Тропическому маршруту. 9 мая вы познакомитесь с растениями-героями, пережившими войну и блокаду, которые зацветают ко Дню Победы, узнаете историю героев-ученых.



9 мая посетители Ботанического сада узнают историю растений, переживших ужасы войны. Выдающиеся ленинградские ученые спасали их, жертвуя собственными жизнями. Благодаря их подвигу мы сейчас можем видеть «Царицу ночи», поселившуюся в Северной столице в 1824 году. Всего же во время блокады удалось спасти 1572 кактуса, некоторые из них дожили до наших дней. Своими исследованиями ученые-ботаники спасли тысячи жизней ленинградцев, они переоборудовали часть Ботанического сада под огороды. Там фактически заработала своеобразная фабрика витаминов, которых так недоставало жителям блокадного Ленинграда.



Стоимость: 200-300 рублей

