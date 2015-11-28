28 ноября 2015 Выставка
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Подвиг ученых Ботанического сада
Ботанический сад Петра Великого приглашает на тематическую прогулку по Тропическому маршруту. 9 мая вы познакомитесь с растениями-героями, пережившими войну и блокаду, которые зацветают ко Дню Победы, узнаете историю героев-ученых.
9 мая посетители Ботанического сада узнают историю растений, переживших ужасы войны. Выдающиеся ленинградские ученые спасали их, жертвуя собственными жизнями. Благодаря их подвигу мы сейчас можем видеть «Царицу ночи», поселившуюся в Северной столице в 1824 году. Всего же во время блокады удалось спасти 1572 кактуса, некоторые из них дожили до наших дней. Своими исследованиями ученые-ботаники спасли тысячи жизней ленинградцев, они переоборудовали часть Ботанического сада под огороды. Там фактически заработала своеобразная фабрика витаминов, которых так недоставало жителям блокадного Ленинграда.
Стоимость: 200-300 рублей
9 мая посетители Ботанического сада узнают историю растений, переживших ужасы войны. Выдающиеся ленинградские ученые спасали их, жертвуя собственными жизнями. Благодаря их подвигу мы сейчас можем видеть «Царицу ночи», поселившуюся в Северной столице в 1824 году. Всего же во время блокады удалось спасти 1572 кактуса, некоторые из них дожили до наших дней. Своими исследованиями ученые-ботаники спасли тысячи жизней ленинградцев, они переоборудовали часть Ботанического сада под огороды. Там фактически заработала своеобразная фабрика витаминов, которых так недоставало жителям блокадного Ленинграда.
Стоимость: 200-300 рублей
Экскурсия пройдет
9 мая, с 11:00 до 16:00
Место проведения:
Ботанический сад Петра великого, ул. Профессора Попова, 2
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