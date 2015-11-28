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Веселая оперетта в Гатчине

В июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. С 17 по 19 июня пройдет первый в России парковый театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях.

На фестивале «Оперетта-Парк» вам не придется скучать. Никакой занудной музыки и чопорных постановок. На открытой сцене, установленной у Иорданского фасада Гатчинского дворца, артисты исполнят знаменитое произведение Кальмана «Мистер Икс» и музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке». Вместе с певцами и музыкантами в шоу примут участие каскадеры, ходулисты, акробаты и жонглеры, а также жители Дворцовой фермы Гатчины - кролики, куры и козы. Завершится фестиваль гала-концертом.
Фестиваль пройдет
c 17 июня, 20:00 по 19 июня, 23:00
Место проведения:
г. Гатчина, Красноармейский пр., 2
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Фестиваль
Добавил velimira
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