Веселая оперетта в Гатчине

В июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. С 17 по 19 июня пройдет первый в России парковый театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях.



На фестивале «Оперетта-Парк» вам не придется скучать. Никакой занудной музыки и чопорных постановок. На открытой сцене, установленной у Иорданского фасада Гатчинского дворца, артисты исполнят знаменитое произведение Кальмана «Мистер Икс» и музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке». Вместе с певцами и музыкантами в шоу примут участие каскадеры, ходулисты, акробаты и жонглеры, а также жители Дворцовой фермы Гатчины - кролики, куры и козы. Завершится фестиваль гала-концертом.

