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Узнай секреты дизайнера Маноло Бланик
Испанский дизайнер встретится со своими поклонниками, и теми, кто не равнодушен к моде. Встреча на площадке «ДЛТ» пройдет накануне открытия персональной выставки Маноло Бланик в Главном штабе.
Имя Маноло Бланика знают все искушенные в моде, любительницы туфель или те, кто смотрел сериал «Секс в большом городе». Главная героиня известна своей слабостью к хорошей обуви, а имя испанского мастера для нее просто священно. За день до открытия персональной выставки «Обувь как искусство» Маноло Бланик встретится с петербуржцами, расскажет о себе и своем творчестве.
Вход свободный
Имя Маноло Бланика знают все искушенные в моде, любительницы туфель или те, кто смотрел сериал «Секс в большом городе». Главная героиня известна своей слабостью к хорошей обуви, а имя испанского мастера для нее просто священно. За день до открытия персональной выставки «Обувь как искусство» Маноло Бланик встретится с петербуржцами, расскажет о себе и своем творчестве.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
10 мая, с 18:00 до 20:00
Место проведения:
«Дом ленинградской торговли», Большая Конюшенная ул., 21–23
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