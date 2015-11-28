Узнай секреты дизайнера Маноло Бланик

Испанский дизайнер встретится со своими поклонниками, и теми, кто не равнодушен к моде. Встреча на площадке «ДЛТ» пройдет накануне открытия персональной выставки Маноло Бланик в Главном штабе.



Имя Маноло Бланика знают все искушенные в моде, любительницы туфель или те, кто смотрел сериал «Секс в большом городе». Главная героиня известна своей слабостью к хорошей обуви, а имя испанского мастера для нее просто священно. За день до открытия персональной выставки «Обувь как искусство» Маноло Бланик встретится с петербуржцами, расскажет о себе и своем творчестве.



Вход свободный

