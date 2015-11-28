Лучшее – детям. Фестиваль «Вавилонское столпотворение»

В «Упсала-парке» устроят настоящее «Вавилонское столпотворение». В этом году фестиваль посвящен эпохе Средневековья, поэтому гости проживут один день из жизни той поры: постреляют из катапульты, сразятся с драконом, выберут короля, научатся писать готическим шрифтом.



На семейном фестивале «Вавилонское столпотворение» вы можете посетить более 10 мастер-классов и множество спектаклей. Вы увидите средневековый город, поучаствуете во взятии крепости, повеселитесь с бродячими музыкантами и загляните в алхимическую лабораторию. И, конечно, самые отважные сразятся с драконом. Завершится фестиваль выбором короля.



Программа:



14:00 - открытие города , начало работы всех мастерских и кварталов города, регистрация участников.

15:00 - Спектакль «Индийский покойник»

15:20 - Спектакль «Все в моей голове»

15:40 - Показ мультфильма от курса «Средневековье»

15:50 - Спектакль «Время в песках»

16:10 - Спектакль «Похищение»

17:30 - Спектакль «Выход есть»

14:30, 15:30, 16:30, 17:30 - Спектакли бродячего театра, мастер-класс 2+

18:10 - Битва с драконом

18:30 -Награждение, выборы короля, лотерея

19:00 - Закрытие городских ворот



Стоимость: 600 рублей, третий ребенок от семьи и дети до 2 лет — бесплатно

