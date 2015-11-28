Праздник для своих. Фестиваль «Твой двор»

14 мая во дворах и скверах Петроградской стороны пройдет соседский фестиваль «Твой двор». Главная идея события — познакомиться и объединиться. Семь тематических площадок с уникальными программами ждут вас в гости.



Уютный городской фестиваль пройдет 14 мая. Из программы праздника вы узнаете, чему можете научиться друг у друга, сделайте что-то общественно полезное или просто приятно проведете время. В Лопухинском саду пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе и поэтический вечер. В 16:00 отсюда стартует ретро-велопарад «5 мостов». В Сквере Виктора Цоя пройдет мастер-класс по партизанскому садоводству и мастер-класс по уличной мебели. На площадке «Молодёжка» на улице Блохина, д. 29 научат граффити и игре ГО. А на улице Б. Зеленина, д. 15 раскинется этнопикник с сирийскими сладостями и восточными танцами.





Стоимость: бесплатно

