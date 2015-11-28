Стань ближе к Японии. Сакура Мацури в Ботаническом саду

Ежегодный праздник японской культуры Сакура Мацури пройдет 13 и 14 мая. В выходные Ботанический сад станет уголком страны Восходящего солнца, здесь проведут мастер-классы по икэбане, стрельбе из лука, угостят японский чаем.



Не обращайте внимания на снег и температуру воздуха, сакура в Ботаническом саду начинает цвести, а значит праздник Мацури состоится. Вас ждут разнообразные японские развлечения и угощения. Возьмите урок японского языка, научитесь видеть красоту в икэбане, нарисуйте правильное манга, отведайте японского чая. На дни фестиваля откроют участок японского сада с прудом. Вы увидите, как стреляют из двухметрового из лука и играют в Го.





Стоимость 250-500 рублей

