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Стань ближе к Японии. Сакура Мацури в Ботаническом саду
Ежегодный праздник японской культуры Сакура Мацури пройдет 13 и 14 мая. В выходные Ботанический сад станет уголком страны Восходящего солнца, здесь проведут мастер-классы по икэбане, стрельбе из лука, угостят японский чаем.
Не обращайте внимания на снег и температуру воздуха, сакура в Ботаническом саду начинает цвести, а значит праздник Мацури состоится. Вас ждут разнообразные японские развлечения и угощения. Возьмите урок японского языка, научитесь видеть красоту в икэбане, нарисуйте правильное манга, отведайте японского чая. На дни фестиваля откроют участок японского сада с прудом. Вы увидите, как стреляют из двухметрового из лука и играют в Го.
Стоимость 250-500 рублей
Не обращайте внимания на снег и температуру воздуха, сакура в Ботаническом саду начинает цвести, а значит праздник Мацури состоится. Вас ждут разнообразные японские развлечения и угощения. Возьмите урок японского языка, научитесь видеть красоту в икэбане, нарисуйте правильное манга, отведайте японского чая. На дни фестиваля откроют участок японского сада с прудом. Вы увидите, как стреляют из двухметрового из лука и играют в Го.
Стоимость 250-500 рублей
Фестиваль пройдет
c 13 мая, 11:00 по 14 мая, 16:00
Место проведения:
Ботанический сад, ул. Профессора Попова, 2
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