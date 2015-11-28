28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Слушай город. День уличной музыки
В сентябре прошлого года в Петербурге прошел Street music day, собравший сотню уличных музыкантов. 20 мая нас ждет весенний концерт под открытым небом разнообразной, свободной, веселой и печальной музыки улиц.
Городские уличные музыканты - это особая «порода» людей. Они могут играть классику или блюз, читать рэп или орать рок, но их объединят романтика улиц и свободы. Как это здорово, когда ты можешь взять гитару и отправиться в путешествие. Ничто тебя не держит, ты везде чувствует себя как дома. На День уличной музыки в Петербург приедут музыканты со всех концов мира, чтобы поделиться своим творчеством. Слушайте город.
Бесплатно
Городские уличные музыканты - это особая «порода» людей. Они могут играть классику или блюз, читать рэп или орать рок, но их объединят романтика улиц и свободы. Как это здорово, когда ты можешь взять гитару и отправиться в путешествие. Ничто тебя не держит, ты везде чувствует себя как дома. На День уличной музыки в Петербург приедут музыканты со всех концов мира, чтобы поделиться своим творчеством. Слушайте город.
Бесплатно
Фестиваль пройдет
20 мая, с 10:00 до 23:55
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
Теги
Добавить комментарий