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Слушай город. День уличной музыки

В сентябре прошлого года в Петербурге прошел Street music day, собравший сотню уличных музыкантов. 20 мая нас ждет весенний концерт под открытым небом разнообразной, свободной, веселой и печальной музыки улиц.

Городские уличные музыканты - это особая «порода» людей. Они могут играть классику или блюз, читать рэп или орать рок, но их объединят романтика улиц и свободы. Как это здорово, когда ты можешь взять гитару и отправиться в путешествие. Ничто тебя не держит, ты везде чувствует себя как дома. На День уличной музыки в Петербург приедут музыканты со всех концов мира, чтобы поделиться своим творчеством. Слушайте город.

Бесплатно
Фестиваль пройдет
20 мая, с 10:00 до 23:55
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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