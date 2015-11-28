Ближе с искусству. Акция «Ночь музеев»

Ежегодная акция «Ночь музеев» набирает все большую популярность, в этом году в ней примут участие 110 площадок Петербурга. Тема этой ночи посвящена экологии. Планируйте маршрут заранее или импровизируйте, ведь метро будет работать всю ночь, а также между музеями будут курсировать бесплатные автобусы.



В этому году к акции впервые присоединился Летний сад, в котором гости совершат путешествие во времени, увидят музыкальные и поэтические площадки разных эпох. Музей-заповедник «Царское Село» откроет оранжерейный комплекс «Верхние теплицы». Музей Арктики и Антарктики поднимет острую тему вмешательства человека в заповедные регионы. В Ботаническом саду гостям расскажут о жажде жизни природного мира. На крыше Лофт проекта «Этажи» появится общедоступная ферма, инсталляции из промышленных и бытовых отходов. В Музее-усадьбе И. Е. Репина «Пенаты» вы познакомитесь с историей русского вегетарианства, заглянете в «Поваренную книгу» супруги Репина.



Стоимость единого билета: 400 рублей

