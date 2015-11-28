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Испанские страсти в Петергофе
Праздник открытия фонтанов русского Версаля пройдет в испанских тонах. 20 мая гости Петергофа совершат «Путешествие в страну Дон Кихота».
Фонтаны Петергофа начали работать в конце апреля, а 20 мая состоится праздничное шоу. В этом году открытие фонтанов посвятили страстной Испании. Гостей закружат ритмы фламенко, поразит храбрость тореадоров, захватит мир Сальвадора Дали, очаруют герои Веласкеса. В завершении праздника над дворцом выпустят фейерверк, который окрасит небо в цвета испанского флага.
Стоимость: 250-750 рублей
Фонтаны Петергофа начали работать в конце апреля, а 20 мая состоится праздничное шоу. В этом году открытие фонтанов посвятили страстной Испании. Гостей закружат ритмы фламенко, поразит храбрость тореадоров, захватит мир Сальвадора Дали, очаруют герои Веласкеса. В завершении праздника над дворцом выпустят фейерверк, который окрасит небо в цвета испанского флага.
Стоимость: 250-750 рублей
Вечеринка пройдет
20 мая, с 14:00 до 21:00
Место проведения:
г. Петергоф, Разводная ул., 2, ГМЗ «Петергоф»
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