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20 век начинается. Твидовый велопарад

14 мая на Петроградской стороне пройдет соседский фестиваль «Твой двор». Одним из ярких событий праздника станет твидовый велопарад «5 мостов». Участники велопробега в ретро костюмах на винтажных велосипедах прокатятся по улочкам Петербурга.

В Лопухинском саду соберутся элегантные дамы в шляпках и перчатках, нарядные джентльмены в клетчатых костюмах и гольфах. Организаторы ретро велопарада влюблены во времена Холмса и Чаплина, и зрители получат настоящее удовольствие от красивого зрелища. Стильные мужчины и женщины прокатятся по улочкам Петроградской стороны, вернутся в Лопухинский сад и завершат прогулку джазовым концертом.

Бесплатно
Вечеринка пройдет
14 мая, с 16:00 до 17:00
Место проведения:
Лопухинский сад
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Вечеринка
Добавил velimira
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