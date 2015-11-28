20 век начинается. Твидовый велопарад

«Твой двор»

В Лопухинском саду соберутся элегантные дамы в шляпках и перчатках, нарядные джентльмены в клетчатых костюмах и гольфах. Организаторы ретро велопарада влюблены во времена Холмса и Чаплина, и зрители получат настоящее удовольствие от красивого зрелища. Стильные мужчины и женщины прокатятся по улочкам Петроградской стороны, вернутся в Лопухинский сад и завершат прогулку джазовым концертом.