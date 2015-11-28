Познакомься с пушистыми хранителями Эрмитажа

13 и 14 мая Петербург отметит уникальный праздник – День Эрмитажного кота. Пушистые хранители музея являются негласным символом Санкт-Петербурга. Раз в год в их честь устраивают веселый праздник.



В этом году День Эрмитажного кота растянется на оба выходных. Во дворе Зимнего Дворца организуют выставку, и все желающие смогут раскрасить своего хвостатого-полосатого. В залах Эрмитажа проведут игру «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом», в подвалах музея вы познакомитесь с эрмитами – эльфами главного хранилища искусства и друзьями котов. И самое главное, гости праздника увидят пушистых хранителей, которые сторожат сокровища музея от грызунов.



Стоимость: бесплатно, комплексный вход в музей до 700 рублей

