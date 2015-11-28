28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Познакомься с пушистыми хранителями Эрмитажа
13 и 14 мая Петербург отметит уникальный праздник – День Эрмитажного кота. Пушистые хранители музея являются негласным символом Санкт-Петербурга. Раз в год в их честь устраивают веселый праздник.
В этом году День Эрмитажного кота растянется на оба выходных. Во дворе Зимнего Дворца организуют выставку, и все желающие смогут раскрасить своего хвостатого-полосатого. В залах Эрмитажа проведут игру «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом», в подвалах музея вы познакомитесь с эрмитами – эльфами главного хранилища искусства и друзьями котов. И самое главное, гости праздника увидят пушистых хранителей, которые сторожат сокровища музея от грызунов.
Стоимость: бесплатно, комплексный вход в музей до 700 рублей
В этом году День Эрмитажного кота растянется на оба выходных. Во дворе Зимнего Дворца организуют выставку, и все желающие смогут раскрасить своего хвостатого-полосатого. В залах Эрмитажа проведут игру «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом», в подвалах музея вы познакомитесь с эрмитами – эльфами главного хранилища искусства и друзьями котов. И самое главное, гости праздника увидят пушистых хранителей, которые сторожат сокровища музея от грызунов.
Стоимость: бесплатно, комплексный вход в музей до 700 рублей
Вечеринка пройдет
c 13 мая, 12:00 по 14 мая, 16:00
Место проведения:
Государственный Эрмитаж, Дворцовая пл., 2
Я иду!
Теги
Добавить комментарий