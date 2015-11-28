12 мая, пятница
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Познакомься с пушистыми хранителями Эрмитажа

13 и 14 мая Петербург отметит уникальный праздник – День Эрмитажного кота. Пушистые хранители музея являются негласным символом Санкт-Петербурга. Раз в год в их честь устраивают веселый праздник.

В этом году День Эрмитажного кота растянется на оба выходных. Во дворе Зимнего Дворца организуют выставку, и все желающие смогут раскрасить своего хвостатого-полосатого. В залах Эрмитажа проведут игру «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом», в подвалах музея вы познакомитесь с эрмитами – эльфами главного хранилища искусства и друзьями котов. И самое главное, гости праздника увидят пушистых хранителей, которые сторожат сокровища музея от грызунов.

Стоимость: бесплатно, комплексный вход в музей до 700 рублей
Вечеринка пройдет
c 13 мая, 12:00 по 14 мая, 16:00
Место проведения:
Государственный Эрмитаж, Дворцовая пл., 2
Я иду!
Теги
city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных , День эрмитажного кота, коты Эрмитажа
Вечеринка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: