28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Корюшка пошла!
13 и 14 мая на территории комплекса ЛенЭкспо отметят день корюшки. Рок-концерты, выставка «Митьков», соревнования по рыбной ловле и запах огурца - вот чем запомнится вам фестиваль.
Корюшка, как и Эрмитажные коты, стала негласным символом города на Неве. В этом году дни чествования и рыбки и кошек совпадают. История «Праздника Корюшки» уходит корнями в глубокую древность, и неразрывно связана с историей Санкт-Петербурга.
Вас ждут тонны жареной корюшки, соревнования по рыбной ловле, зажигательная сальса, битва поэтов: экспресс написание стихотворений о Корюшке, перетягивание каната, ловля халявной кильки в томатном соусе и разнообразные дурачества.
Стоимость: 100-200 рублей
Корюшка, как и Эрмитажные коты, стала негласным символом города на Неве. В этом году дни чествования и рыбки и кошек совпадают. История «Праздника Корюшки» уходит корнями в глубокую древность, и неразрывно связана с историей Санкт-Петербурга.
Вас ждут тонны жареной корюшки, соревнования по рыбной ловле, зажигательная сальса, битва поэтов: экспресс написание стихотворений о Корюшке, перетягивание каната, ловля халявной кильки в томатном соусе и разнообразные дурачества.
Стоимость: 100-200 рублей
Фестиваль пройдет
c 13 мая, 12:00 по 14 мая, 20:00
Место проведения:
ЛенЭкспо, Наличная ул., 6
Я иду!
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