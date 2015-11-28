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Корюшка пошла!

13 и 14 мая на территории комплекса ЛенЭкспо отметят день корюшки. Рок-концерты, выставка «Митьков», соревнования по рыбной ловле и запах огурца - вот чем запомнится вам фестиваль.

Корюшка, как и Эрмитажные коты, стала негласным символом города на Неве. В этом году дни чествования и рыбки и кошек совпадают. История «Праздника Корюшки» уходит корнями в глубокую древность, и неразрывно связана с историей Санкт-Петербурга.

Вас ждут тонны жареной корюшки, соревнования по рыбной ловле, зажигательная сальса, битва поэтов: экспресс написание стихотворений о Корюшке, перетягивание каната, ловля халявной кильки в томатном соусе и разнообразные дурачества.

Стоимость: 100-200 рублей
Фестиваль пройдет
c 13 мая, 12:00 по 14 мая, 20:00
Место проведения:
ЛенЭкспо, Наличная ул., 6
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, Ленэкспо, Праздник корюшки
Фестиваль
Добавил velimira
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