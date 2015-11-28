28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Сольный концерт MiyaGi & Эндшпиль
Muyagi & Эндшпиль - дуэт из Владикавказа, ставший одним из открытий русского рэпа. Количество зрителей на их концертах по всей России ограничивается исключительно вместимостью залов.
13 мая в Петербурге, в клубе А2 Green Concert ребята дадут свой первый по-настоящему большой концерт. Это значит, что будет особенная, новая программа!
Стоимость: 1800 - 4000 рублей
13 мая в Петербурге, в клубе А2 Green Concert ребята дадут свой первый по-настоящему большой концерт. Это значит, что будет особенная, новая программа!
Стоимость: 1800 - 4000 рублей
Концерт пройдет
13 мая, с 20:00 до 22:40
Место проведения:
Клуб «A2 Green Concert», пр. Медиков д. 3
Я иду!
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