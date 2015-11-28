Сольный концерт MiyaGi & Эндшпиль

Muyagi & Эндшпиль - дуэт из Владикавказа, ставший одним из открытий русского рэпа. Количество зрителей на их концертах по всей России ограничивается исключительно вместимостью залов.





13 мая в Петербурге, в клубе А2 Green Concert ребята дадут свой первый по-настоящему большой концерт. Это значит, что будет особенная, новая программа!





Стоимость: 1800 - 4000 рублей

