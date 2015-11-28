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Сольный концерт MiyaGi & Эндшпиль

Muyagi & Эндшпиль - дуэт из Владикавказа, ставший одним из открытий русского рэпа. Количество зрителей на их концертах по всей России ограничивается исключительно вместимостью залов.


13 мая в Петербурге, в клубе А2 Green Concert ребята дадут свой первый по-настоящему большой концерт. Это значит, что будет особенная, новая программа!


Стоимость: 1800 - 4000 рублей
Концерт пройдет
13 мая, с 20:00 до 22:40
Место проведения:
Клуб «A2 Green Concert», пр. Медиков д. 3
Я иду!
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А2 Green Concert, куда пойти на выходных
Концерт
Добавил velimira
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